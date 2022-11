Ουκρανία: Νέα τροπή στον πόλεμο - Ο ρωσικός στρατός εγκαταλείπει τη Χερσώνα

Αποχωρούν από τη Χερσώνα ρωσικά στρατεύματα / Βίντεο Ερτ

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά την απόφαση της Ρωσίας να αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή της Χερσώνας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ρωσικός στρατός έχει κατακερματιστεί, με απώλειες που αγγίζουν τις 100.000.

Οι ρωσικές δυνάμεις έλαβαν χθες διαταγή από τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου να αποχωρήσουν από την κατεχόμενη πόλη της Χερσώνας και να σχηματίσουν γραμμή άμυνας στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια από τις πιο αξιοσημείωτες αναδιπλώσεις του ρωσικού στρατού και πιθανόν σημείο καμπής στον πόλεμο, ο οποίος πλησιάζει στη συμπλήρωση εννέα μηνών από την έναρξή του.

BREAKING



Russian High Command has issued a general retreat to all surviving Russian forces at the Western bank of the Dnipro River. Around 40,000 Russian troops are now officially running. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/OxF8kOVDeW