Εκτός διαδρόμου βγήκε αεροσκάφος την ώρα της προσγείωσης στις Φιλιππίνες

Αεροσκάφος με 173 επιβάτες βρέθηκε εκτός διαδρόμου, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί - Βίντεο από AP

Ένα αεροσκάφος των Κορεατικών Αερογραμμών (Korean Air Lines Co Ltd) με 173 επιβάτες βγήκε εκτός των ορίων του διαδρόμου προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Σέμπου στις Φιλιππίνες αργά χθες Κυριακή το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι όλοι οι επιβάτες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος Airbus SE A330, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σεούλ -Σέμπου, επιχείρησε να προσγειωθεί δύο φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, πριν βρεθεί εκτός του διαδρόμου στην τρίτη προσπάθεια επανακύκλωσης (go around) που έγινε στις 23:07 τοπική ώρα, όπως ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της η Korean Air.

