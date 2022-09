Βασίλισσα Ελισάβετ: Άνδρας άγγιξε το φέρετρο και συνελήφθη βίαια

Απίστευτο σκηνικό διαδραματίστηκε χθες στο Ουεστμίνστερ όπου βρίσκεται η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ. Ένας άνδρας κινήθηκε προς το φέρετρο και όταν το άγγιξε, η ασφάλεια τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε.

Ένας άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση από την αστυνομία, καθώς συνελήφθη χθες το βράδυ, όταν βγήκε από την ουρά των πολιτών που καταφτάνουν στο Ουέστμίνστερ Χολ και πλησίασε το φέρετρο της βασίλισσας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είπε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22:00, την ώρα μάλιστα που γινόταν live μετάδοση από τηλεοπτικές εκπομπές. Όταν έγινε το περιστατικό η μετάδοση σταμάτησε για ένα σύντομο διάστημα.

Εικόνες από τη στιγμή της σύλληψής του κάνουν τον γύρο του κόσμου.

A man has been arrested in Westminster after rushing towards the Queen’s coffin & allegedly attempting to remove the royal standard. Photos show police restraining the man, who made it up the catafalque & touched the Queen’s coffin #Queen #QueenElizabeth #QueenElizabethII pic.twitter.com/uLbbtTAVf9