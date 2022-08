Έλον Μάσκ: Αφού άναψε φωτιές για τη Μάντσεστερ, είπε ότι... κάνει πλάκα

«Φωτιά» στο twitter έβαλε για ακόμη μία φορά ο Έλον Μασκ.

Ο μεγιστάνας έγραψε σε ανάρτησή του πως αγοράζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκαλώντας φρενίτιδα σε εκατομμύρια οπαδούς της αγγλικής ομάδας στη Βρετανία, αλλά και όλον τον κόσμο.

«Αγοράζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σας ευχαριστώ», έγραψε ο Μασκ στο twitter.

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party!