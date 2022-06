ΗΠΑ: Με σεξουαλική αποχή απειλούν οι γυναίκες για τις αμβλώσεις

Γυναίκες απειλούν με σεξουαλική απεργία μετά την απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει τις αμβλώσεις στη χώρα.

Διαδηλώσεις έλαβαν χώρα και το Σαββατοκύριακο κατά της απόφασης που επικύρωσε τον υποστηριζόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους νόμο του Μισισίπι που απαγορεύει την άμβλωση μετά τη 15η εβδομάδα κύησης. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή, καθώς μετά τη δικαστική απόφαση 26 πολιτείες αναμένεται να περιορίσουν ή να καταργήσουν το δικαίωμα στην άμβλωση.

Αρκετές μεγάλες αμερικανικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των The Walt Disney Co και Meta Platforms ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα καλύψουν τα έξοδα για τις υπαλλήλους τους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε άμβλωση / Φωτογραφία: AP

Women go on nationwide SEX STRIKE in protest at SCOTUS overturning Roe v Wade https://t.co/qHtpYSy5wp