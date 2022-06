«Μεσαίωνας» στις ΗΠΑ - «Γυναίκες θα γεννούν το παιδί του βιαστή τους!»

Κάνοντας ιστορική στροφή, το πολύ συντηρητικό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε σήμερα μια απόφαση-ορόσημο που εδώ και περίπου μισό αιώνα διασφάλιζε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ αποδεκτή από τη θρησκευόμενη δεξιά. Τι ανακοίνωσε στο έκτακτο διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν και ποιες ήταν οι αντιδράσεις των πολιτικών σε αυτή τη μεσαιωνική απόφαση, την ώρα που πλήθος κόσμου διαδηλώνει έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πενήντα χρόνια πίσω γυρίζουν οι ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Η ετυμηγορία των δικαστών δε καθιστά αυτομάτως παράνομες τις αμβλώσεις, όμως γυρίζει τις ΗΠΑ στην κατάσταση που ίσχυε πριν από την εμβληματική απόφαση «Roe V Wade» του 1973, όταν δηλαδή η κάθε Πολιτεία ήταν ελεύθερη να τις εγκρίνει ή να τις απαγορεύσει.

Διάγγελμα στον αμερικανικό λαό μετά την απόφαση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση απηύθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Αρχίζοντας, είπε ότι η «σημερινή μέρα είναι λυπηρή, καθώς γυρνά τη χώρα 150 χρόνια πίσω».

«Eίναι μια στενάχωρη ημέρα για το έθνος μας. Η υγεία των γυναικών είναι σε κίνδυνο. Πιστεύω ότι η απόφαση του 1973 είναι η σωστή και όχι η σημερινή. Ήταν Συνταγματικό δικαίωμα που υποστήριζαν τόσο οι Δημοκρατικοί, όσο και οι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι αυτής της χώρας .Η σημερινή απόφαση, από τρεις δικαστές που διορίστηκαν από έναν πρώην πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, χαλάει την ισορροπία της νομοθεσίας μας. Είναι μια εξτρεμιστική, μια ακραία απόφαση που αναγκάζει τις γυναίκες να μεγαλώσουν το παιδί του βιαστή τους», είπε ο Αμερικανό πρόεδρος και πρόσθεσε:

Αυτή η απόφαση γυρνάει τη χώρα μας 150 χρόνια πίσω και με σοκάρει. Είναι μια στενάχωρη ημέρα για τη χώρα μας. Μόνο το Κογκρέσο μπορεί να επαναφέρει το δικαίωμα των γυναικών ως ομοσπονδιακό νόμο, για αυτό το φθινόπωρο θα πρέπει όλοι να ψηφίσουμε τους εκπροσώπους που μας εκφράζουν, που εκφράζουν τα δικαιώματα των γυναικών μας.

Η αμερικανική συντηρητική δεξιά υποδέχθηκε με θέρμη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που «πετάχτηκε στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας» το δικαίωμα στην άμβλωση, ενώ η αριστερά και πολλές οργανώσεις από την άλλη δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να «μάχονται» για να υπερασπίζονται αυτό το δικαίωμα των γυναικών.

«Επιστρέφοντας το ερώτημα της άμβλωσης στις Πολιτείες και στους ανθρώπους, το Ανώτατο Δικαστήριο διόρθωσε ένα ιστορικό λάθος», χαιρέτισε με μήνυμά του στο Twitter ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς στην κυβέρνηση Τραμπ και πρόσθεσε:

Τώρα που η απόφαση η οποία θωράκιζε αυτό το δικαίωμα για σχεδόν 50 χρόνια σε ομοσπονδιακό επίπεδο πετάχτηκε στον κάδο των σκουπιδιών της ιστορίας, ανοίγει μια νέα αρένα. Δίνετε δεύτερη ευκαιρία για μια ζωή.

«Αυτή η βάρβαρη απόφαση είναι εξωφρενική και σπαρακτική. Αλλά μην έχετε αυταπάτες: τα δικαιώματα των γυναικών και όλων των Αμερικανών θα είναι στα ψηφοδέλτια αυτόν τον Νοέμβριο», δήλωσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, αναφερόμενη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αργότερα φέτος.

Παγωμένες οι ΗΠΑ από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις - AP Image

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ έκανε λόγο «για μια ιστορική νίκη για το Σύνταγμα και για τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας». «(Αυτή η απόφαση) είναι γενναία και ορθή», είπε.

«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δικαστικού προηγούμενου, αλλά υποβίβασε την άκρως προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος στα καπρίτσια πολιτικών και ιδεολόγων - εξαπολύοντας επίθεση στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανίδων», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.