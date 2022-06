Ο Μεντβέντεφ παραλυρεί: Λάτρεις βατράχων, λουκάνικου και σπαγγέτι στο Κίεβο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταφθάνουν στο Κίεβο - Βίντεο από Reuters

Ανάμεσα στα ερείπια του Ιρπίν, ένα από τα προάστια του Κιέβου, βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς, Μάριο Ντράγκι καθώς και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Κλάους Γιοχάνις. Ένοπλοι Ουκρανοί στρατιωτικοί καθώς και δημοσιογράφοι συνόδεψαν τους ηγέτες στην πόλη-σύμβολο των καταστροφών που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της κατοχής της από το ρωσικό στρατό.

Οι ηγέτες έκαναν στους συνοδούς τους ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των κατοίκων στην πόλη τους και τα προβλεπόμενα έργα ανοικοδόμησης, ενώ στη συνέχεια είδαν ένα βίντεο διάρκειας μερικών λεπτών που δείχνει το Ιρπίν πριν από τρεις μήνες, όταν μαίνονταν εκεί οι μάχες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ιρπίν (Ludovic Marin, Pool via AP)

Στους τοίχους ενός κατεστραμμένου κτιρίου, διάβαζε κανείς «Make Europe Not War» («Κάντε Ευρώπη Όχι Πόλεμο»), μια επιγραφή που ο Μακρόν είδε και σχολίασε λέγοντας: «είναι το σωστό μήνυμα (...) είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπει κανείς». Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως σφαγές και εγκλήματα πολέμου διαπράχθηκαν στο Ιρπίν και χαιρέτισε «τον ηρωισμό» των Ουκρανών.

(Ludovic Marin, Pool via AP)

«Είναι μια ηρωική πόλη, σημαδεμένη από τα στίγματα της βαρβαρότητας», δήλωσε ο Μακρόν προς τους δημοσιογράφους. «Είδαμε όλοι αυτές τις εικόνες μιας πόλης κατεστραμμένης, που είναι ταυτόχρονα μια πόλη ηρωική αφού εδώ ήταν, μεταξύ άλλων, που οι Ουκρανοί σταμάτησαν το ρωσικό στρατό που κατέβαινε προς το Κίεβο. Συνεπώς αντιπροσωπεύει τον ηρωισμό του στρατού, αλλά επίσης του ουκρανικού πληθυσμού», συμπλήρωσε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπροστά στα συντρίμμια του πολέμου (Ludovic Marin, Pool via AP)

Το Ιρπίν, βορειοδυτικό προάστιο του Κιέβου, υπήρξε το θέατρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε γρήγορα το προάστιο αυτό, που αριθμούσε πριν από τον πόλεμο 62.000 κατοίκους, και διατήρησε τον έλεγχό του στη διάρκεια του Μαρτίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο έξω από το παλάτι Μαριΐνσκι (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Αποδοκιμαστικά σχόλια έκανε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ για την μετάβαση των Ευρωπαίων ηγετών στην Ουκρανία καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά σε tweet του πως «Ευρωπαίοι λάτρεις βατράχων, λουκάνικου και σπαγγέτι λατρεύουν να επισκέπτονται το Κίεβο. Χωρίς κανένα νόημα. Υποσχέθηκαν ένταξη στην ΕΕ και παλιές οβίδες στην Ουκρανία. Ταξίδεψαν με τρένο όπως έκαναν πριν από 100 χρόνια. Όλα είναι καλά. Αλλά δεν θα φέρουν την Ουκρανία πιο κοντά στην ειρήνη. Ο χρόνος τελειώνει».

