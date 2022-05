Σοκαριστικό βίντεο: Ρώσοι στρατιώτες οδηγούν Ουκρανούς προς εκτέλεση

Σοκαριστικό νέο υλικό που δημοσιεύουν οι New York Times δείχνει Ρώσους στρατιώτες να οδηγούν προς εκτέλεση Ουκρανούς στην περιοχή της Μπούκα.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνονται Ρώσοι αλεξιπτωτιστές να οδηγούν υπό την απειλή όπλων εννιά Ουκρανούς αιχμαλώτους σε αυλή κτιρίου, την οποία οι Ρώσοι έχουν μετατρέψει σε βάση τους.

Οι αιχμάλωτοι περπατούν σκυφτοί και κρατούν τη ζώνη του άνδρα που βρίσκεται μπροστά τους. Ένας στρατιώτης τους φωνάζει «προχωράτε δεξιά».

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Οι οχτώ από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν δοθεί τα στοιχεία τους στη δημοσιότητα.

At around 11am, Russian soldiers found the men and forced all nine out of the house. They searched them for military tattoos, then marched to 144 Yablunska Street, a four-story office building they'd turned into a base. “Walk to the right, bitch,” one of the soldiers orders them. pic.twitter.com/BooC1FncQo — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022

Αυτόπτεις μάρτυρες δήλωσαν πως είδαν τους αιχμαλώτους να γονατίζουν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους ενώ άκουσαν και πυροβολισμούς. «Όμηροι κείτονται ξαπλωμένοι εκεί, κοντά στον φράχτη» λέει ο μάρτυρας που τράβηξε το ένα από τα βίντεο και στη συνέχεια τους μετράει.

The Russian paratroopers shot one of the men, Vitaliy Karpenko, 28, almost immediately, an incident witnssed by Mr. Skyba and another man being held there. Four civilian witnesses then saw the soldiers lead the remaining captives away. There were gunshots, the men didn't return. pic.twitter.com/6EIZwd65T7 — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022

Το περιστατικό συνέβη στις 4 Μαρτίου στην Μπούκα, προάστιο του Κιέβου. Την επόμενη ημέρα, στις 5 Μαρτίου, καταγράφηκε ένα βίντεο από drone, το οποίο κόβει την ανάσα, καθώς απεικονίζει τα άψυχα σώματα των Ουκρανών.

A drone video filmed the next day confirmed what happened. As the drone buzzed by 144 Yablunska Street, it captured two Russian soldiers standing next to bodies, including Rudenko in his distinctive blue sweatshirt. pic.twitter.com/mehuKoRm1e — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022

