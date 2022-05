Ουκρανία: Τον πυροβόλησαν, τον έθαψαν ζωντανό και όμως επέζησε!

Μετά την πτώση της Μαριούπολης, η Ουκρανία προειδοποιεί πως ο πόλεμος μπαίνει σε παρατεταμένη φάση

Μία τρομερή ιστορία αφηγείται ο Ουκρανός Μικόλα Κουλιτσένκο, από τον πόλεμο της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία. Οι στιγμές που έζησε ήταν τόσο τρομερές... αφού κατάφερε να ξεγελάσει τον θάνατο και να είναι σε θέση να την εξιστορήσει.

Ο αυτοσχέδιος τάφος στον οποίο θάφτηκε ο Ουκρανός Μικόλα Κουλιτσένκο και τα δύο αδέρφια του 3,5 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, σε γη που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις

Δίπλα σε έναν απομακρυσμένο δρόμο στη βόρεια περιοχή Τσερνίχιβ, βρίσκεται ο αυτοσχέδιος τάφος στον οποίο θάφτηκαν ο ίδιος και τα δύο αδέρφια του 3,5 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, σε γη που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις. Και οι τρεις είχαν πυροβοληθεί από Ρώσους στρατιώτες. Αυτός ήταν ο μόνος που με κάποιον τρόπο, ως εκ θαύματος, επέζησε. «Είναι σαν να αναστήθηκα», δηλώνει ο 33χρονος.

He was able to get out of the grave after the shooting of the Russian military. Mykola Kulichenko from Chernihiv Region together with his brothers were taken out to be shot. The bullet went through Mykola's cheek, he got out of the grave and walked to the nearest village. pic.twitter.com/EqSYnm3Bye