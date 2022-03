Τι συμβολίζει το Ζ των Ρώσων στην Ουκρανία

Το ρεπορτάζ του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Star για τις εξελίξεις στις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η «σοκαριστική» απόφαση Ρώσου αθλητή στη να φορέσει ένα «Ζ» που συνδέεται με την υποστήριξη της εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο συγκέντρωσε και πάλι την παγκόσμια προσοχή στο «μυστηριώδες» σύμβολο.

Αλλά και ο αθλητής Ιβάν Κούλιακ που τερμάτισε τρίτος στον τελικό των παράλληλων ζυγών στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ντόχα του Κατάρ το Σαββατοκύριακο, επέδειξε το γράμμα «Z» στο μπροστινό μέρος της στολής του καθώς στεκόταν στο βάθρο δίπλα στον Ουκρανό αντίπαλό του Ίλια Κοβτούν, ο οποίος κέρδισε το χρυσό.

Το «Z» σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού πρώτα εμφανίστηκε ως αναγνωριστικό στα ρωσικά άρματα μάχης.

Σύμφωνα με την Evening Standard, σχετικά με το τι συμβολίζει το «Ζ», παρότι δεν υπάρχει το γράμμα στο κυριλλικό ρωσικό αλφάβητο, υπήρχε ζωγραφισμένο σε ρωσικά στρατιωτικά οχήματα εβδομάδες ακόμα πριν την εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου!

Εξηγώντας το φαινόμενο στο Twitter, η Galina Starovoitova έγραψε: «Το Z είναι ένα γράμμα που ο ρωσικός στρατός βάζει στα οχήματά του που αναχωρούν για την Ουκρανία.

Today a "Z" convoy was organized in #Russia to support the troops involved in the military operations in #Ukraine pic.twitter.com/TQJjEWQGm6



Κάποιοι ερμηνεύουν το Ζ ως Za Popedu (για τη νίκη). Άλλοι ως Zapad (Δύση).

Σε κάθε περίπτωση το σύμβολο που εφευρέθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες έγινε σύμβολο νέας Ρωσικής ιδεολογίας και εθνικής ταυτότητας».

Οι ερμηνείες του Z των Ρώσων στην Ουκρανία (πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star)



Μπορεί οι ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποίησαν το Ζ ως σύμβολο αναγνώρισης στα οχήματά τους στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Μόσχας στη γειτονική χώρα, είχε εντοπιστεί όμως σε ρωσικά άρματα μάχης και στον συριακό εμφύλιο πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ρώσοι στρατιώτες χρησιμοποιούν τα σήματα που αποκτήθηκαν μετά τη δολοφονία Ουκρανών στρατιωτών για να σχηματίσουν ένα Ζ σε φωτογραφίες τροπαίων.

Τόσο ρωσικά ΜΜΕ όσο και λογαριασμοί social media που υποστηρίζουν την εισβολή προσθέτουν αρκετές φορές ένα Z στα ονόματα ή τα λογότυπά τους, ενώ το σήμα του Z μέσω των δακτύλων είναι δημοφιλές και μεταξύ των Ρώσων streamers στο διαδίκτυο.

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ