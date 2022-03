Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος αθλητής ανέβηκε στο βάθρο με το Ζ

Ο Ρώσος αθλητής Ιβάν Κούλιακ (Ivan Kuliak) με το γράμμα «Ζ» στη φόρμα του

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η εμφάνιση Ρώσου αθλητή που πήρε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής στο Κατάρ και κατέλαβε μάλιστα, την τρίτη θέση στους παράλληλους ζυγούς, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

Η αιτία ήταν ότι ο Ιβάν Κούλιακ εμφανίστηκε στο βάθρο για να παραλάβει το μετάλλιό του, φορώντας εμφάνιση που είχε γραμμένο το «Ζ», το γράμμα που έχουν τα ρωσικά άρματα μάχης. Για την ακρίβεια, μόνος του κόλλησε επάνω στη φόρμα του το «Ζ», λίγο πριν παραλάβει το μετάλλιο.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO