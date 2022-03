Ουκρανία: Έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του πριν φύγει από τη χώρα

Τον γύρο του κόσμου έκανε χθες ένα βίντεο με ένα αγοράκι που περπατούσε μόνο του στα σύνορα και έκλαιγε/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (7/3/22)

Δεκατρείς μέρες έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ευρώπη βυθίστηκε στην θλίψη.

Καθημερινά οι πόλεις βομβαρδίζονται και οι άμαχοι είτε ζουν μέσα στα καταφύγια είτε προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα.

Οι περισσότεροι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους για να περάσουν τα σύνορα, ενώ είναι σίγουρο πως θα τους σταματήσουν μπλόκα των Ρώσων ή των Ουκρανών.

Έτσι συνέβη και σε μία οικογένεια που αποπειράθηκε να φύγει από την πόλη, όταν Ουκρανοί στρατιώτες τους έβγαλαν από το αυτοκίνητο για να τους ελέγξουν.

Η οικογένεια είχε τα χέρια στο κεφάλι και ήταν τρομοκρατημένη. Ωστόσο, ο σκοπός ήταν μόνο καλός, καθώς ένας από τους στρατιώτες ήθελε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία ταξίδευε στο αυτοκίνητο.

Καθώς της έκανε έλεγχο, έβγαλε τη μάσκα του και γονάτισε, κρατώντας ένα δαχτυλίδι και λίγα λουλούδια. Η ίδια δεν πίστευε ότι τον έχει μπροστά της. Οι υπόλοιποι άρχισαν να τραβούν βίντεο, ενώ ο μέλλοντας γαμπρός είχε φροντίσει να παίζει μουσική με το αγαπημένο τραγούδι του ζευγαριού.

