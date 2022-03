Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από αύριο για να φύγουν οι άμαχοι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα δραματική έκκληση στους Αμερικανοεβραίους για υποστήριξη ενάντια στην ρωσική εισβολή, δίνοντας με σπαρακτικό τόνο έναν απολογισμό της καταστροφής στη χώρα του από την ρωσική εισβολή. Καταστροφή που την συνέκρινε με εκείνην που προκάλεσε ο ναζιστικός γερμανικός στρατός κατά την προέλασή του σε όλη την Ευρώπη.

Διαψεύδοντας μάλιστα δημοσιεύματα σχετικά με σχέδιο διαφυγής του από την Ουκρανία με τη βοήθεια Βρετανίας και ΗΠΑ, έστειλε νέο μήνυμα αναρτώντας βίντεο μέσα από το γραφείο του.

Zelensky tonight: I'm staying in Kiev.

In Banova.

I do not hide

And I'm not afraid of anyone.

As much as it takes to win this war!#Ukraine #UkraineRussianWar

