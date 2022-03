Ουκρανία: Νεκρός ο δήμαρχος του Χοστόμελ από ρωσικά πυρά

Την ώρα που η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία κάθονται στο ίδιο τραπέζι με την ελπίδα να βρεθεί κοινό έδαφος για την παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, η Μόσχα συνεχίζει το ανελέητο σφυροκόπημα ουκρανικών πόλεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία

Σήμερα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια εργοστασίου αρτοποιίας στην πόλη Μακαρίβ, τουλάχιστον 13 πτώματα αμάχων, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κοντινή λήψη της φωτιάς στο κτήριο της εισαγγελίας στο Χάρκοβο. Αναφορές για 1 νεκρό και 5 τραυματίες. #Ukraine#Kharkiv pic.twitter.com/uLk4NI93GV — RealPolitik (@machiavelli_gr) March 6, 2022

Πέντε άμαχοι διασώθηκαν σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ενώ συνολικά περίπου 30 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις της αρτοποιίας πριν από την επίθεση.

Ουκρανία: Νεκρός ο δήμαρχος του Χοστόμελ

Ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο του Χοστόμελ, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η πόλη βρίσκεται κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και φιλοξενεί αεροδρόμιο, ένα βασικό στρατηγικό σημείο το οποίο έχει γίνει θέατρο σφοδρών συγκρούσεων.

The occupiers killed Yuri Prilipko, the head of the #Hostomel community. He was distributing bread and medicine to the needy. pic.twitter.com/dgS9n8c9HV — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Το δημοτικό συμβούλιο είπε ότι ο Γιούρι Πρύλυπκο σκοτώθηκε ενώ μοίραζε ψωμί και φάρμακα σε όσους χρειάζονται βοήθεια στην πολιορκημένη περιοχή.

Νεκροί έπεσαν ακόμα δύο άνδρες, ο Ρουσλάν Κάρπενκομ και ο Ιβάν Ζορ.

Σε δήλωση του , το Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι «πέθανε ως ήρωας», προσθέτοντας ότι είναι αδύνατο να γίνει αμέσως κηδεία λόγω του πολέμου.

Ουκρανία: Οι άμαχοι εγκαταλείπουν το Ιρπίν χωρίς να δέχονται πυρά

Την ίδια ώρα οι άμαχοι εγκαταλείπουν την πόλη Ιρπίν που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, χωρίς να δέχονται πυρά, μία ημέρα αφού βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού.

Φλέγεται το κτήριο της εισαγγελίας στο Χάρκοβο, μετά τον Ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό. #Ukraine#Kharkiv pic.twitter.com/Ny6cXuIKAL — RealPolitik (@machiavelli_gr) March 6, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου το 30% του Ιρπίν, αλλά η υπόλοιπη πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη Ιρπίν

Περίπου 2.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής από την πόλη.

Ουκρανοί που το εγκατέλειψαν η έγιναν στόχος βομβαρδισμών από ρωσικές δυνάμεις την Κυριακή και αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγια για να προστατευτούν.

Ουκρανία: Ρωσικά άρματα μάχης πυροβολούν το αεροδρόμιο Μικολάιφ

Παράλληλα ρωσικά άρματα μάχης πυροβολούν το κεντρικό αεροδρόμιο στη νότια περιοχή Μικολάιφ της Ουκρανίας, του οποίου οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα ανακτήσει τον έλεγχο από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ρωσικά βομβαρδιστικά ισοπεδώνουν ολόκληρες πόλεις

Ουκρανία: Πάνω από 400 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 406 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 27 παιδιών, στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, τονίζοντας εκ νέου ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερος.

русская армия ведет артобстрел жилой застройки



Николаев, Балабановка pic.twitter.com/Z82XAQdwOk — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 7, 2022

Τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία έχει η αποστολή παρακολούθησης στην Ουκρανία, καλύπτουν την περίοδο από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου.

Ο προηγούμενος απολογισμός χθες ήταν 364 νεκροί.

Ουκρανία: Σφυροκοπούν Κίεβο και Μαριούπολη οι Ρώσοι

Η ρωσική επιθετικότητα δεν έχει τέλος. Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ισχυρίζεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να βάλλουν με πυραύλους εναντίον πόλεων όπως το Κίεβο και η Μαριούπολη, παρά την υπόσχεση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους.

Άμαχοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τις βόμβες

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εμποδίζουν τις εκκενώσεις αμάχων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε αρκετές περιοχές.

Από σήμερα το πρωί, έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι άνοιξαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Αυτό ακολούθησε τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός για να βοηθηθούν οι άμαχοι να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τις πόλεις Κίεβο, Μαριούπολη, Χάρκοβο και Σούμι.

Στο Ιρπίν άμαχοι δέχθηκαν πυρά την ώρα που προσπαθούσαν να φύγουν από την πόλη

Ωστόσο, κάποιοι από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους αυτούς οδηγούν σε μεγάλο βαθμό στην ίδια τη Ρωσία ή σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία, κάτι που η Ουκρανία απέρριψε ως απαράδεκτο.

Ουκρανία: Χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν το Χάρκοβο

Συγκλονιστική είναι φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media από τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Χάρκοβο, όπου χιλιάδες άμαχοι, περιμένουν να επιβιβαστούν στα τρένα για να γλιτώσουν από τις βόμβες.

Photo of #Kharkiv Train-station with people trying to flee the city being actively bombed by the Russians. #Ukraine pic.twitter.com/dwEsuCirgd — Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) March 7, 2022

Ίδια εικόνα και στην Ζαπορίζια με χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους να προσπαθούν να μπουν στο τρένο.

Ночная бомбардировка жилых домов в Коростене Житомирской области.



Разрушено 10 жилых домов. 1 человек погиб. Двое ранено. В том числе ребёнок.



3-летнему мальчику оторвало ногу. За его жизнь борются врачи. pic.twitter.com/C3KxMui68v — Інна Щер (@shcherbininainn) March 6, 2022

Οι προσφυγικές ροές από την Ουκρανία προς γειτονικές της χώρες αυξάνονται διαρκώς. Οι περισσότεροι έχουν περάσει τα σύνορα με την Πολωνία, όπου σύμφωνα με το AFP κατέφυγαν πάνω από 1 εκατ. Ουκρανοί.

Η Ρωσία έχει πλήξει βασικές υποδομές ουκρανικών πόλεων

Περίπου 53.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα προς τη Ρωσία, αναζητώντας εκεί καταφύγιο για να αποφύγουν τη φρίκη του πολέμου.

Ουκρανία: Η Ρωσία βομβαρδίζει ουκρανικές υποδομές υγειονομικής περίθαλψης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επιβεβαιώσει επτά επιθέσεις σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, από τέσσερις την προηγούμενη ημέρα, ανέφερε ο Οργανισμός του ΟΗΕ σε απάντησή του σήμερα με email στο Reuters.

«Μέχρι τις 7 Μαρτίου, εννέα επαληθευμένα περιστατικά επιθέσεων σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης στην Ουκρανία έχουν δημοσιευθεί στο Σύστημα Παρακολούθησης Επιθέσεων στην Υγειονομική Περίθαλψη (SSA), επτά με «επιβεβαιωμένο» επίπεδο βεβαιότητας και δύο με «πιθανό» επίπεδο βεβαιότητας», ανέφερε ένας αξιωματούχος του ΠΟΥ σε ένα email, αναφερόμενος στη βάση δεδομένων του.

Ανείπωτο είναι το δράμα των Ουκρανών προσφύγων

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε πληροφορίες για τους υπαίτιους αυτών των επιθέσεων, καθώς το σύστημα επιτήρησης του ΠΟΥ δεν έχει εντολή να συλλέγει πληροφορίες για αυτούς.

Ουκρανία: Πάνω από 900 πόλεις χωρίς ρεύμα, θέρμανση και νερό

Το δράμα των αμάχων είναι αδιανόητο. Οι επιθέσεις ρωσικών δυνάμεων έχουν αφήσει πάνω από 900 κοινότητες στην Ουκρανία χωρίς παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης.

Περίπου 900 πόλεις είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό

Η Ρωσία κατέστρεψε επίσης 202 σχολεία, 34 νοσοκομεία, πάνω 1.500 κτίρια κατοικιών.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι 646.000 άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και ότι 130.000 είναι χωρίς παροχή φυσικού αερίου.



