Ψυχρολουσία για τον Λαβρόφ - Ξεκίνησε την ομιλία του και άδειασε η αίθουσα

Η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να έχει πυρηνικά όπλα, διαμηνύει ο Σεργκέι Λαβρόφ - Βίντεο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Δύση δεν πρέπει να κατασκευάσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τόνισε ότι η Ρωσία δε θα επιτρέψει στην Ουκρανία να έχει πυρηνικά όπλα.

Ο Λαβρόφ στην ομιλία του επεσήμανε ότι το Κίεβο επιζητεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάνοντας λόγο για έναν πραγματικό κίνδυνο που πρέπει να αποτραπεί.

Η Ουκρανία διαθέτει ακόμη σοβιετικές τεχνολογίες και μέσα για να αποκτήσει τέτοιου είδους όπλα. Δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε σε αυτό τον πραγματικό κίνδυνο.

Σημείωσε ακόμα ότι «ήρθε η ώρα να επιστρέψουν τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη πίσω στις ΗΠΑ».

Κρανίου τόπος το Κίεβο μετά τους βομβαρδισμούς - AP Image

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα απευθύνθηκε επίσης με βιντεοσκοπημένη ομιλία του στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό και κατηγόρησε τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου με τους «αδιάκριτους βομβαρδισμούς» πόλεων.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον βομβαρδισμό με πυραύλους κτιρίων κατοικιών, νηπιαγωγείων, ορφανοτροφείων, νοσοκομείων και οχημάτων παροχής βοήθειας, πολιτικών λεωφορείων ούτε και τους εκατομμύρια πρόσφυγες που φεύγουν για να γλιτώσουν από τα ρωσικά πυρά», τόνισε.

Η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί παγκόσμια απειλή. Κατά συνέπεια η απάντηση σε αυτή την απειλή θα πρέπει να είναι παγκόσμια.

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - AP Image

Ο Ουκρανός πρεσβευτής από την πλευρά του δήλωσε στη Διάσκεψη ότι το Κίεβο έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση για την απειλή στην παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια που προέρχεται από τη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας, περιλαμβανομένου του ζητήματος των όπλων μαζικής καταστροφής.

Πολλές αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους εκείνες δυτικών χωρών, αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την έναρξη της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του Λαβρόφ, ο οποίος αρχικά σκόπευε να μεταβεί στη Γενεύη για τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό. Όμως χθες ακύρωσε το ταξίδι αυτό λόγω των «αντιρωσικών κυρώσεων», όπως τις χαρακτήρισε, που δεν του επιτρέπουν να πετάξει στον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Δεκάδες διπλωμάτες και αντιπρόσωποι αποχώρησαν από την αίθουσα κατά τη διάρκεια ομιλίας του Σεργκέι Λαβρόφ - AP Image

Μόνο μερικές αντιπροσωπείες έμειναν στην αίθουσα, ανάμεσά τους αυτές της Υεμένης, της Αλγερίας, της Βενεζουέλας, της Συρίας και της Τυνησίας.

Έξω από την αίθουσα οι παριστάμενοι χειροκρότησαν τις αντιπροσωπείες που αποχώρησαν, ενώ κάποια μέλη των αντιπροσωπειών κρατούσαν και την ουκρανική σημαία.

As a sign of solidarity EU Ambassadors & others decided to leave w Ukraine the room when FM Lavrov addressed @UN_HRC & Conference on Disarmament. We cannot be expected to sit by while Russia is actively spreading disinformation & falsehoods regarding its aggression against 🇺🇦 pic.twitter.com/X5Vb7CTE3c