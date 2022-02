Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέστειλε τη συμμετοχή της Ρωσίας

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Μπάιντεν για την Ρωσία/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (25/2/22)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε σήμερα να «αναστείλει» τη συμμετοχή όλων των Ρώσων διπλωματών και απεσταλμένων από τα κυριότερα όργανα του οργανισμού «με άμεση ισχύ», απαντώντας στην «ένοπλη επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον δικαστικό βραχίονα του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα συνεχίσει να προσφέρει προστασία στους Ρώσους πολίτες, διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο διεθνής οργανισμός.

«Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την εισβολή της στην Ουκρανία», δήλωσε την Παρασκευή ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνείται τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας Μινσκ, όπως επιθυμεί η Ρωσία, αλλά επιθυμεί οι συνομιλίες να διεξαχθούν στη Βαρσοβία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να οργανώσει τις συνομιλίες, ανέφερε το Κρεμλίνο. Ωστόσο, το Κρεμλίνο πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αντιπρότεινε να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις στην πολωνική πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, η μάχη του Κιέβου είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις σειρήνες να ηχούν στην πόλη και τον κόσμο να προσπαθεί να φύγει.

Ουκρανοί φύλακες έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να αποτρέψουν ένα ποδοπάτημα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου σήμερα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε τρένα εκκένωσης.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ήταν τόσο πολύς που δεν μπορούσαν όλοι να μπουν στα τρένα, για να πάνε από την πρωτεύουσα προς την πόλη Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι φόβοι για μια ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου εντείνονται.

Όταν ένα τρένο πλησίασε στην πλατφόρμα, το πλήθος έσπευσε προς τις πόρτες, με την ελπίδα να επιβιβαστεί, ορισμένοι εξ αυτών κρατώντας στο χέρι τα παιδιά τους και τα κατοικίδιά τους. Οι φύλακες πυροβόλησαν αρκετές φορές με άσφαιρα για να διαλύσουν το πλήθος, αφότου κάποιοι άρχισαν να ουρλιάζουν.

Η 30χρονη Μαρία εγκατέλειψε τις προσπάθειες να φύγει, αφότου πέρασε 4 ώρες στον σταθμό, μαζί με το παιδί της, τον σύζυγό της και τον σκύλο τους.

«Μπορείτε να δείτε, είναι επικίνδυνο να περάσεις μέσα από το πλήθος μαζί με ένα παιδί. Ο σκύλος φοβάται. Ειλικρινά, είμαστε εξουθενωμένοι», είπε στο Reuters.

Ορισμένοι ξένοι φοιτητές επίσης προσπάθησαν να φύγουν. Μια κοπέλα από τη Μογγολία περιέγραψε από τον σταθμό ότι σε εκείνη και τους συμφοιτητές της προσφέρθηκε η ευκαιρία να φύγουν προς τις πατρίδες τους, εφόσον κατάφερναν να φθάσουν στην Πολωνία, που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία.

Όταν Ουκρανοί στρατιώτες εμφανίστηκαν στον σταθμό, ο κόσμος άρχισε να χειροκροτεί και να φωνάζει «Δόξα στην Ουκρανία! Δόξα στους Ήρωες!».

«Δεν φοβάμαι τίποτα», δήλωσε η Ιρίνα, μια 35χρονη γυναίκα, που ούτε εκείνη κατάφερε να μπει στο τρένο. «Υποστηρίζουμε την αλήθεια και εάν υποστηρίζουμε την αλήθεια, ο Θεός είναι στο πλευρό μας. Είμαι έτοιμη να μείνω στο Κίεβο, εάν χρειαστεί και να προσφέρω ηθική στήριξη στον στρατό μας».

Πολλοί άλλοι επέλεξαν να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους έξω από την πρωτεύουσα για δεύτερη ημέρα.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, προειδοποίησε πως θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν η Σουηδία και η Φινλανδία επιχειρήσουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ!

BREAKING: Russia foreign ministry spokeswoman says there will be 'detrimental consequences' if Sweden and Finland try to join NATO