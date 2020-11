Ντόναλντ Τραμπ: Απομάκρυνε από τη θέση του τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζει το επιτελείο του και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να αποδεχθεί το αποτέλεσμα- ρεπορτάζ Δημήτρη Σουλτογιάννη από την Ουάσινγκτον στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star σαββατοκύριακου

Τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, απέλυσε απόψε ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επικεφαλής του Πενταγώνου και χρέη υπουργού αναλαμβάνει ο Κρίστοφερ Μίλερ, ο οποίος ήταν μέχρι σήμερα διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (NCC).

«Ο Μαρκ Έσπερ απολύθηκε. Τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Κρίστοφερ Σ. Μίλερ, ο αξιοσέβαστος Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (ο διορισμός του εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία) θα είναι ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας, με άμεση ισχύ», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..