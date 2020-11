Δεν παραδέχεται την ήττα του ο Τραμπ - Ζητά να εξεταστούν οι ψήφοι

Δεν παραδέχεται την ήττα του στις αμερικανικές εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ και αυτό φαίνεται από τα αμέτρητα tweets που έκανε, μιλώντας για... επανακαταμέτρηση των ψήφων.

«Πρέπει να εξετάσουμε τις ψήφους. Αρχίζουμε μόλις την τοποθέτηση τους σε πίνακα. Πρέπει να εξετάσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς. Βλέπουμε ορισμένες ενδείξεις ότι υπήρξε απάτη ψηφοφόρων. Έχουμε μια ιστορία σε αυτήν τη χώρα με εκλογικά προβλήματα», ανέφερε.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...