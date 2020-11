Εκλογές ΗΠΑ: Η Μελάνια ζήτησε από τον Τραμπ να αποδεχτεί το αποτέλεσμα

Να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών ζήτησε η Μελάνια από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNN, μετά από ένα ακόμα ξέσπασμα του Ρεπουμπλικανού προέδρου στο Twitter για επανακαταμέτρηση ψήφων.

Μετά τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, η Μελάνια Τραμπ είναι το δεύτερο άτομο από το κοντινό του περιβάλλον πιέζει τον πρώην πρόεδρο να αποδεχθεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Από τη μεριά του ο Τραμπ εξακολουθεί να αρνείται το αποτέλεσμα, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα επέλεξε να πάει για γκολφ στη Βιρτζίνια.

Την πρώτη της δημόσια δήλωση έκανε η Μελάνια Τραμπ μέσω του λογαριασμού της στο Twitter για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

«Ο αμερικανικός λαός αξίζει δίκαιες εκλογές. Κάθε νόμιμη ψήφος – όχι παράνομη- πρέπει να μετράται. Πρέπει να προστατέψουμε την δημοκρατία μας με πλήρη διαφάνεια» έγραψε.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.