Αμερικανικές εκλογές 2020: Θρίλερ για γερά νεύρα στις πολιτείες «κλειδιά»

Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσονται οι αμερικανικές εκλογές, με το ενδεχόμενο της επανεκλογής Τραμπ να είναι ορατό σε μια αμφίρροπη εκλογική διαδικασία.

Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται στους εκλέκτορες, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύεται «σκληρό καρύδι», καθώς κατάφερε, κόντρα στις δημοσκοπήσεις, να κερδίσει τους 29 εκλέκτορες της Φλόριντα, εξασφαλίζοντας ακόμα περισσότερες ψήφους από ό,τι το 2016. Επίσης ο Τραμπ κέρδισε τους 38 εκλέκτορες του Τέξας, ενώ το Fox News εκτιμά ότι θα κερδίσει και το Οχάιο, με τον Μπάιντεν να κάθεται σε «αναμμένα κάρβουνα».

Σύμφωνα με το Fox News, ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει, μέχρι στιγμής, 237 εκλέκτορες και ο Ντόναλντ Τραμπ 213.

Ο Μπάιντεν καταγράφει προς το παρόν προβάδισμα στην πολιτεία της Αριζόνας (11 εκλέκτορες), με 53,6% έναντι 45% του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με καταμετρημένο περίπου το 76% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων, ενώ κέρδισε και τους τέσσερις εκλέκτορες της Χαβάης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα χρειαστεί να ανατρέψει την κατάσταση σε Ουισκόνσιν και Μίσιγκαν, αλλά και να πάρει εκλέκτορες από το Μέιν και τη Νεμπράσκα, για να κερδίσει τις εκλογές.

Ο Τραμπ αναμένεται να κερδίσει τις πολιτείες της Αϊόβας (6 εκλέκτορες), σύμφωνα με το Fox News, ενώ εμφανίζεται να εξασφαλίζει και την πολιτεία της Μοντάνα (3 εκλέκτορες), σύμφωνα με το Associated Press.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research, στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες), ο Τραμπ καταγράφει προβάδισμα με 56,6% έναντι 42,1% του Μπάιντεν με καταμετρημένο το 54% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων.

Στο Ουισκόνσιν (10 εκλέκτορες) ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας καταγράφει προβάδισμα με 51,4% έναντι 46,9% του Δημοκρατικού αντιπάλου του, με καταμετρημένο το 65% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων. Στο Μίσινγκαν (16 εκλέκτορες) με βάση το 51% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων, ο Αμερικανός πρόεδρος προηγείται με 54,3% έναντι 43,9% του Μπάιντεν.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Bloomberg, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Πενσιλβάνια, δεν αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα αποτελέσματα.

Το ίδιο θα ισχύσει και για άλλες πολιτείες, καθώς λόγω των επιστολικών ψήφων και της περίπλοκης καταμέτρησης αναμένεται να καθυστερήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε στο προεκλογικό του κέντρο στο Ντέλαγουέαρ και ζήτησε ψυχραιμία από τους οπαδούς του, εκτιμώντας ότι έως σήμερα το βράδυ ώρα Ελλάδας, ίσως να έχουμε μάθει το αποτέλεσμα.

«Νιώθουμε καλά. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Μπορεί να ξέρουμε σήμερα, μπορεί και αύριο το αποτέλεσμα. Έχουμε αυτοπεποίθηση για Αριζόνα και Μίσιγκαν, αλλά και το Ουισκόνσιν. Θα κερδίσουμε και την Πενσιλβάνια»

Άμεση ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Twitter, ο οποίος έγραψε:

«Είμαστε στα πάνω μας, αλλά προσπαθούν να μας κλέψουν. Δε θα τους αφήσουμε. Δεν μπορεί να μετρήσουν οι ψήφοι αφού κλείσουν οι κάλπες», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!