Βηρυτός: Βυθίστηκε κρουαζιερόπλοιο από τις εκρήξεις

Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες που φτάνουν διαρκώς από τη Βηρυτό, μετά από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν εκεί.

Το λιμάνι είναι το σημείο μηδέν, το οποίο έχει ισοπεδωθεί, ενώ όπως έγινε γνωστό ακόμα και πλοία βυθίστηκαν, ανάμεσά τους και το κρουαζιερόπλοιο Orient Queen.

Τη στιγμή των εκρήξεων το κρουαζιερόπλοιο ήταν δεμένο στο λιμάνι. Ήταν τόσο ισχυρές οι εκρήξεις που τα μέλη του πληρώματος βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ το πλοίο υπέστη τέτοιες ζημιές, ώστε να πάρει κλίση και στη συνέχεια να βυθιστεί.

Το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας «Αbu Maree Cruises» με σημαία από τις Μπαχάμες είχε ναυπηγηθεί το 1989 και είχε μήκος 120,8 μέτρα.

Μάλιστα πριν από δύο χρόνια το Orient Queen είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά.

#OrientQueen, #cruiseship of #AbouMerhiCruises, sinks after the explosion at Beirut. Two crew members are reported dead. (Photo by Google) pic.twitter.com/JnCWvw0eET