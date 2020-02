Αυστραλία: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού 160 επιβατών - Δύο νεκροί

Βίντεο από το σημείο του εκτροχιασμού / Reuters

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Βικτόρια της Αυστραλίας μετά τον εκτροχιασμό τρένου, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου 160 επιβάτες εγκλωβίστηκαν, ενώ δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός έχει τραυματιστεί.

Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theage pic.twitter.com/ry6v9YCv0N