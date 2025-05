Ισραήλ: Απειλή για αντίποινα μετά από πυραυλική επίθεση των Χούθι

Πανικός επικράτησε το πρωί στο Ισραήλ στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ «Μπεν Γκουριόν», καθώς πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης εξερράγη κοντά σε αυτό. Το Ισραήλ υπόσχεται να απαντήσει με επτά φορές πιο ισχυρά αντίποινα.

Ο πύραυλος των Χούθι έσπασε τον «Σιδερένιο Θόλο» (Iron Dome) του Ισραήλ και εξερράγη στο έδαφος. Eνας οδηγός κατέγραψε τις τρομακτικες στιγμές. Πρώτα ηχούν οι σειρήνες και ακολουθεί η δυνατή εκρηξη.

CCTV footage showing this morning’s impact of a long-range ballistic missile launched by the Iranian-backed Houthi terrorist group in Yemen, near Ben Gurion International Airport in Central Israel. pic.twitter.com/xOdsv9hQn3

Στο αεροδρόμιο επικράτησε πανικός. Ταξιδιώτες έτρεχαν να καλυφθούν.

Η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε για περισσότερο από μια ώρα. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι συνδεόμενοι με το Ιράν Χούθι, που ανέλαβαν την ευθύνη για το πυραυλικό πλήγμα, έχουν εντείνει πρόσφατα τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρια επανέλαβε μια προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρίες ότι το ισραηλινό αεροδρόμιο «δεν είναι πλέον ασφαλές για αεροπορικά ταξίδια».

Υψηλόβαθμος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιαΐρ Χεζρόνι, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep,… pic.twitter.com/VhmLvWNkmJ