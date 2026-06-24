AION: Σε ποια χώρα έχει θεαματική ανάπτυξη

Η AION επιταχύνει συνεχώς την ευρωπαϊκή της ανάπτυξη

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 14.06.26, 20:05
AION: Σε ποια χώρα έχει θεαματική ανάπτυξη
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Η δυναμική πορεία της AION στην Ευρώπη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η μάρκα πραγματοποίησε την επίσημη είσοδό της στην ισπανική αγορά, παρουσιάζοντας στη Μαδρίτη τα νέα AION V και AION UT. Η Ισπανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επέκταση της μάρκας σε ολόκληρη την ήπειρο.

AION: Σε ποια χώρα έχει θεαματική ανάπτυξη

Με τη στήριξη του ισχυρού τοπικού συνεργάτη Grupo Invicta και ένα δίκτυο που ξεκινά από 29 σημεία πώλησης, με στόχο να φτάσει τα 58 έως το 2027, η AION ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου της Ευρώπης.

AION: Σε ποια χώρα έχει θεαματική ανάπτυξη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη συνολική ευρωπαϊκή ανάπτυξη της μάρκας, η οποία επενδύει συστηματικά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης παρουσίας που συνδυάζει ευρωπαϊκό σχεδιασμό, ευρωπαϊκή παραγωγή, τεχνολογία, υποστήριξη πελατών και ισχυρά τοπικά δίκτυα συνεργατών. Τα μοντέλα της AION σχεδιάζονται στο Μιλάνο και παράγονται στην Αυστρία, με αποκλειστικό γνώμονα τις ανάγκες και τις προσδοκίες του Ευρωπαίου οδηγού. 

AION: Σε ποια χώρα έχει θεαματική ανάπτυξη

Η Ελλάδα αποτελεί ήδη ένα από τα πρώτα και πλέον σημαντικά κεφάλαια αυτής της ευρωπαϊκής πορείας, ήδη από τα τέλη του 2025. Μέσα στους πρώτους μήνες παρουσίας της στη χώρα μας, η AION έχει θέσει ισχυρές βάσεις ανάπτυξης μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την Inchcape Hellas, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην ανάπτυξη κορυφαίων αυτοκινητικών brands, όπως είναι η Toyota και η Lexus και τη σταδιακή επέκταση του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών. 

AION: Σε ποια χώρα έχει θεαματική ανάπτυξη
Σήμερα, η AION εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από τα AION V και AION UT, δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που εκφράζουν τη φιλοσοφία της μάρκας για έξυπνη, ασφαλή και ανθρώπινη μετακίνηση, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αυτονομία και πραγματική αξία χρήσης για τον σύγχρονο οδηγό. 

AION: Σε ποια χώρα έχει θεαματική ανάπτυξη

Η είσοδος στην Ισπανία επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά, ότι η AION εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν από τους νέους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης. Με σταθερές επενδύσεις, διευρυμένο δίκτυο και ολοένα ισχυρότερη παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές, η μάρκα συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά της για μια νέα εποχή βιώσιμης και τεχνολογικά προηγμένης κινητικότητας.

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