BMW Financial Services Hellas: Διοικητικές αλλαγές

Από την 1η Μαΐου 2025, ο Γεώργιος Μπέλσης, ο οποίος κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της BMW Financial Services Πολωνίας από τον Αύγουστο του 2018, θα συνεχίσει την καριέρα του ως Διευθύνων Σύμβουλος στην BMW Financial Services Hellas.

Ο Γεώργιος Μπέλσης εντάχθηκε στο δυναμικό του BMW Group το 2006, όπου εργάστηκε σε διάφορες θέσεις σε τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Κινδύνων και Controlling στην BMW Financial Services Hellas. Από το 2012 ανέλαβε τη θέση του Financial Controller για την Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία στην BMW Bank στο Μόναχο. Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή BMW Financial Services Πολωνίας. Στη συνέχεια, από το 2018 διατηρούσε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της BMW Financial Services Πολωνίας ενώ από το 2022 ανέλαβε επιπλέον καθήκοντα ως CEO της Alphabet Fleet Management Πολωνίας.

Ο Andreas Modlmayer, ο οποίος διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της BMW Financial Services Hellas τα τελευταία 3 χρόνια, θα αναλάβει νέα καθήκοντα ως Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Financial Services Ινδίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Andreas Modlmayer, η BMW Financial Services Hellas σημείωσε δυναμική ανάπτυξη με καινοτόμες υπηρεσίες εστιασμένες στην υψηλή ικανοποίηση των πελατών ενώ συνέβαλλε σημαντικά στην ίδρυση της BMW Hellas Leasing, η οποία δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια πλήρη γκάμα premium υπηρεσιών leasing για τις μάρκες BMW, MINI και BMW Motorrad

