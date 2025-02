Kia: Παρουσίασε τα νέα της μοντέλα

Η Kia Corporation αποκάλυψε σήμερα τα EV4, PV5 και Concept EV2 στο EV Day2025 στην Tarragona της Ισπανίας. Τα τρία νέα μοντέλα αντιπροσωπεύουν την τελευταία φάση της τολμηρής στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της Kia και απεικονίζουν την αποφασιστικότητα της μάρκας να επανεργοποιήσει την παγκόσμια αγορά EV.

Το Kia EV4, που παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο στο EV Day 2023 της Kia που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ της Κορέας, είναι το πρώτο ηλεκτρικό sedan και hatchback της Kia. Επεκτείνει την ελκυστικότητα της mainstream σειράς της Kia, η οποία περιλαμβάνει τα βραβευμένα Kia EV9 (World Car of the Year 2024) και Kia EV6 (European Car of the Year 2022 ), προσφέροντας καινοτόμα αλλά οικεία χαρακτηριστικά που ξεπερνούν ό,τι συνήθως προσφέρεται στον τομέα των sedan C-segment και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.

Το Kia Concept EV2 αποκαλύπτει ένα νέο SUV EV κατηγορίας Β ως τη νεότερη προσθήκη στην οικογένεια των Kia EV. Όπως και το EV4, υπογραμμίζει την προσπάθεια της Kia να κάνει τα EV πιο προσιτά με χαρακτηριστικά που ξεπερνούν την κατηγορία τους, προσφέροντας καινοτόμες εμπειρίες.

Το Kia PV5, που παρουσιάστηκε ως concept στο Consumer Electronics Show (CES) 2024 στο Las Vegas, είναι το πρώτο αποκλειστικό μοντέλο από τη νέα επιχειρηματική στρατηγική PBV της Kia. Χτισμένο σε μια αποκλειστική πλατφόρμα που προσφέρει καινοτομίες στα υλικά, το λογισμικό, την εμπειρία των πελατών και τις διαδικασίες κατασκευής, το PV5 διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόοδο και τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας αγοράς, βελτιώνοντας σημαντικά την προσωπική και επιχειρηματική ζωή των πελατών.

Στην εκδήλωση, η Kia παρουσίασε εννέα συνολικά οχήματα. Το Concept EV2 παρουσιάστηκε μαζί με τέσσερις εκδόσεις του EV4: δύο τετράθυρα sedan και δύο πεντάθυρα μοντέλα hatcback. Τέσσερις εκδοχές του PV5 απεικόνισαν την ευελιξία που μεταμορφώνει τη βιομηχανία του πρώτου αποκλειστικού μοντέλου PBV της Kia με παραλλαγές PV5 «Cargo», PV5 «Passenger» και PV5 «Wheelchair Access Vehicle» (WAV), μαζί με το PV5 «Crew».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο