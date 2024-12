H Vespa δεν είναι μόνο...Vespa

Σε μία μαγευτική γωνιά των Δολομιτών, όπου οι χιονισμένες κορυφές συναντούν τον φρέσκο αέρα του βουνού, η Vespa αποκαλύπτει μια νέα εμπειρία, φέρνοντας τη διαχρονική γοητεία μιας εμβληματικής Made in Italy μάρκας σε ένα νέο σκηνικό. Από τις 6 Δεκεμβρίου, το ιστορικό Baita Sofie, που βρίσκεται στο όρος Seceda σε υψόμετρο 2.410 μέτρων, φιλοξενεί το “Vespa by the Mountain”, ένα πρότζεκτ που βάζει στην καρδιά του χειμώνα το lifestyle σύμπαν της Vespa, προσφέροντας ένα αποκλειστικό καταφύγιο όπου ο σχεδιασμός, το πάθος για ελευθερία και η κομψότητα της Vespa συναντούν τους Δολομίτες σε μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Για να γιορτάσει την παρουσίαση της νέας εικόνας του Σαλέ, η Vespa σχεδιάζει μια σειρά από αποκλειστικά είδη, όπως κουβέρτες και μαξιλάρια, που διατίθενται στο online store της μάρκας. Στις 28 Δεκεμβρίου, το Baita Sofie θα φιλοξενήσει το εξαιρετικό Winter Party, την πρώτη συγκέντρωση σε μεγάλο υψόμετρο των "Vespa Lovers". Μια ημέρα αφιερωμένη στους λάτρεις της μάρκας, που θα συναντηθούν σε μια μοναδική τοποθεσία για να γιορτάσουν το κοινό τους πάθος για ταξίδια και ελευθερία.

