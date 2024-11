Hyundai INSTER: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα  

Η τολμηρή σχεδίαση του INSTER συνδυάζει μια φουτουριστική, καινοτόμο σχεδίαση με ένα ευρύχωρο εσωτερικό σε ένα μικρό αμάξωμα. Παράλληλα ένα πακέτο προηγμένων τεχνολογιών συμβάλλει στην ασφαλή και εκλεπτυσμένη οδήγηση του INSTER προσφέροντας επίσης εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση και κορυφαία αυτονομία (AER) στην κατηγορία του, έως και 370 km.



Στο εσωτερικό, το INSTER παρέχει προηγμένες τεχνολογίες και άνεση, χάρη σε ένα μοντέρνο high tech ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια οθόνη αφής infotainment με πλοήγηση 10,25 ιντσών και μια βάση ασύρματης φόρτισης που αποτελεί μέρος μιας συμπαγούς κεντρικής κονσόλας σχεδιασμένης να δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης και ευρυχωρίας.Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό (EV) πόλης της Hyundai διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας στην κατηγορία του, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Παρακολούθηση τυφλού σημείου (BVM) και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5).



Διατίθενται επίσης τα συστήματα Lane Keeping Assist (LKA) και Lane Following Assist (LFA), καθώς και τα Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) και πίσω Ειδοποίηση επιβατών (ROA).Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης συνδυάζει το σύστημα Προειδοποίησης Απόστασης Στάθμευσης (PDW) εμπρός και πίσω με οθόνη οπισθοπορείας (RVM) για καλύτερη ορατότητα.



Η τιμή εκκίνησης του νέου Hyundai INSTER στην έκδοση STYLE με μπαταρία 42kWh, ιπποδύναμη 97ps και αυτονομία 327χλμ (συνδυαστικός κύκλος κατά WLTP) διαμορφώνεται στις 18.186€ (συμπεριλαμ-βανομένης της κρατικής επιδότησης).

