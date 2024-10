BMW Σειρά 2 Gran Coupe: Με το πιο προηγμένο λογισμικό

Το BMW iDrive που βασίζεται στο BMW Operating System 9 είναι διαθέσιμο στη νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé για διαισθητικό και άνετο χειρισμό των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Το QuickSelect επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται μετάβαση σε υπομενού. Αυτό σημαίνει ότι το cockpit της νέας BMW Σειράς 2 Gran Coupé είναι σχεδιασμένο με συνέπεια για χειρισμό με ποικίλους τρόπους, όπως μέσω αφής, φωνητικών εντολών και πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι.

Επιπλέον, οι αναβαθμίσεις BMW ConnectedDrive επιτρέπουν στους πελάτες να προσθέσουν επιλεγμένες λειτουργίες του οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το νέο BMW Digital Premium είναι επίσης διαθέσιμο για τη νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé από το BMW ConnectedDrive Store.

Αυτό προσφέρει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ανάλογα με τη χώρα, όπως μουσική και video streaming, ειδήσεις και παιχνίδια, πρόσθετες λειτουργίες My Modes, αλλά και προηγμένες λειτουργίες πλοήγησης, όπως Satellite View και 3D απεικόνιση κτιρίων, καθώς και το νέο Curve-Ahead View σε συνδυασμό με το BMW Head-Up Display.

Οι απομακρυσμένες αναβαθμίσεις λογισμικού επιτρέπουν τη δωρεάν, ‘over the air’ λήψη βελτιώσεων ποιότητας και πρόσθετων λειτουργιών στο όχημα. Η ενσωμάτωση smartphone με Apple CarPlay και Android Auto διατίθεται στάνταρ στη νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé. Με το BMW ID και την εφαρμογή My BMW, οι χρήστες μπορούν να εξατομικεύσουν την εμπειρία χρήσης τους, ενώ με το προαιρετικό BMW Digital Key Plus, συμβατά smartphones και smart watches μπορούν να κάνουν χρέη κλειδιού του αυτοκινήτου.

