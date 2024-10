BMW C 400 GT και BMW C 400 X: Γιατί ξεχωρίζουν

Με τις εκδόσεις BMW C 400 GT και BMW C 400 X, η BMW Motorrad προσφέρει δύο premium μοντέλα στην κατηγορία των μεσαίων scooter. Στον τομέα της αστικής κινητικότητας, το BMW C 400 X ξεχωρίζει με τα εμφατικά, δυναμικά χαρακτηριστικά του, ενώ η τουριστική έκδοση BMW C 400 GT είναι κατάλληλη για πιο μακρινά ταξίδια, παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο άνεσης. Πέρα από τις τεχνικές βελτιώσεις, η BMW Motorrad έχει εμπλουτίσει τα δύο μεσαίου κυβισμού scooter με νέα χαρακτηριστικά, χρώματα και αξεσουάρ.

Τα BMW C 400 X και BMW C 400 GT είναι τώρα στάνταρ εξοπλισμένα με μια μεγάλη οθόνη TFT 6,5 ιντσών. Το εύρος πληροφοριών, η ποιότητα της οθόνης και η ευκολία χρήσης είναι απαράμιλλα. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή BMW Motorrad Connected, η οθόνη συνδέεται με το πολυχειριστήριο στο αριστερό γκριπ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, με ασφάλεια και άνεση. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό Connectivity Pro, το BMW C 400 GT διατίθεται επίσης και μια μεγάλη οθόνη 10,25”.



Ο δοκιμασμένος μονοκύλινδρος κινητήρας αποδίδει ισχύ 25 kW (34 hp) στις 7.500 rpm και μέγιστη ροπή 35 Nm στις 5.750 rpm. Η ισχύς μεταδίδεται μέσω ενός κιβωτίου CVT με συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις που ενσωματώνει και το υψηλής ακαμψίας ψαλίδι. Χάρη στη συμμόρφωση και τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές EU-5+, τα νέα scooter BMW C 400 X και BMW C 400 GT είναι ιδανικά τόσο για χαλαρές όσο και για σπορ οδηγικές εμπειρίες.Και τα δύο μοντέλα περιλαμβάνουν το BMW Motorrad ABS Pro στον βασικό εξοπλισμό τους.

