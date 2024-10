Όμιλος Σαρακάκη: Καθάρισε την παραλία και τον βυθό της Βάρκιζας 

Για άλλη μία χρονιά, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και η Kinsen – Europcar - Goldcar, βρέθηκαν σε κοινή δράση και με σύνθημα “Clean and Green is Our Dream” άφησαν το θετικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα καθαρίζοντας την ακτή και τον βυθό της πολυσύχναστης Παραλίας Βάρκιζας. Η πολύ επιτυχημένη ομαδική εθελοντική δράση είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση πολύ μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.



Την ίδια στιγμή, και υποστηρίζοντας την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 20 δύτες από τρία καταδυτικά κέντρα, Athens Divers Club, Scuba Life Dive Center και Vouliagmeni Scuba Diving Club πραγματοποίησαν εθελοντικά τον υποθαλάσσιο καθαρισμό του λιμανιού της Βάρκιζας.



Το αποτέλεσμα δικαίωσε όλους τους συμμετέχοντες. Σε μόλις 2 ώρες, απομακρύνθηκαν 400 κιλά απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων υλικών, ογκωδών αντικειμένων και χιλιάδων συσκευασιών τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα επιβλαβή και επικίνδυνα για το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών.

Επιπλέον, 2.800 αποτσίγαρα συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στη ΜΚΟ Cigaret Cycle για επεξεργασία και ανακύκλωση, προστατεύοντας έτσι από μόλυνση δεκάδες κυβικά εκατοστά γλυκού και αλμυρού νερού.

O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος υποστήριξε από την πρώτη στιγμή τη δράση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen, τόνισε κατά τον χαιρετισμό του, την ανάγκη αλλαγής περιβαλλοντικής κουλτούρας όσον αφορά την ατομική ευθύνη όλων σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.



Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen, δήλωσε «Είμαστε ευγνώμονες απέναντι στους εργαζομένους μας που με τη μαζική συμμετοχή τους στις περιβαλλοντικές δράσεις του οργανισμού μας, δείχνουν τον δρόμο προς την υπεύθυνη ατομική και συλλογική στάση σε θέματα διαφύλαξης του φυσικού μας πλούτου. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές αυτής της δράσης, και ιδιαιτέρως τα τρία καταδυτικά κέντρα, οι οποίοι, σε μία κίνηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού ήθους, μας εμπιστεύθηκαν αφιερώνοντας εθελοντικά τον χρόνο τους φέρνοντας ένα τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Με θεμελιώδη αρχή μας το “Pledge to Do Good”, στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η αειφόρος ανάπτυξη και η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστα κομμάτια του λειτουργικού και επιχειρηματικού μας μοντέλου. Κάνουμε πράξη το τρίπτυχο Reduce, Reuse, Recycle καταπολεμώντας το παγκόσμιο φαινόμενο της πλαστικής ρύπανσης. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δεσμευόμαστε για έναν βιώσιμο πλανήτη για όλους.»

