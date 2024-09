 Renault Captur: Με τεχνολογίες που έρχονται από το μέλλον

Το νέο Renault Captur παραμένει ορόσημο στην κατηγορία των compact SUV, με πλήθος νέων χαρακτηριστικών, που έρχονται να προστεθούν στα ήδη πολλά χαρακτηριστικά που έχουν χτίσει την ταυτότητα και την επιτυχία του τα τελευταία 10 χρόνια. Πέρα από το νέο μπροστινό μέρος και τις πιο αθλητικές γραμμές, το νέο μοντέλο διαθέτει μια πιο κομψή, πιο premium εμφάνιση.

Αυτή η αλλαγή φαίνεται περισσότερο στη νέα έκδοση esprit Alpine, με τα σπορ χαρακτηριστικά και τα κομψά αισθητικά γνωρίσματα της Alpine. Το νέο Captur ενσωματώνει την έννοια του «αυτοκινήτου για να ζεις μαζί του»(«voiture à vivre») στην κατηγορία του. Η απόλαυση της οδήγησης και του ταξιδιού ενισχύεται με ακόμα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά, με αναβαθμίσεις υψηλής τεχνολογίας για μια πιο δικτυωμένη και πιο οικονομική εμπειρία συμβίωσης.



Το αναβαθμισμένο στυλ της εξωτερικής σχεδίασης αντανακλάται και στο εσωτερικό, με μια σειρά από συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η μεγάλη κεντρική οθόνη των 10,4ιντσών που ενσωματώνει και δύο νέες ακολουθίες καλωσορίσματος (συμπεριλαμβανομένης μιας συγκεκριμένης για την υβριδική έκδοση).

Το νέο Captur διατίθεται (ανάλογα με την έκδοση) με το σύστημα πολυμέσων openR Link με ενσωματωμένο Google.

Κάνοντας κάθε ταξίδι ευκολότερο, ο οδηγός έχει πρόσβαση στις καλύτερες υπηρεσίες της Google, με εφαρμογές όπως το Google Maps, το Google Assistant και την επιλογή Google Play (για πρόσβαση σε περισσότερες από 50 εφαρμογές) για μια εμπειρία, τόσο διαισθητική όσο και με ένα σύγχρονο smartphone.



Με τη νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική του, το νέο Captur συγκρίνεται μόνον με τα καλύτερα μοντέλα στους τομείς της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς, όπως η Ενεργή Υποβοήθηση Οδήγησης (Active Driver Assist), με χαρακτηριστικά αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, και το σύστημα προληπτικής λειτουργίας υβριδικής οδήγησης (Predictive Hybrid Driving) (που διατίθεται στην full υβριδική έκδοση E-Tech), βελτιστοποιούν την απόδοση μεγιστοποιώντας την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την οδήγηση.Βελτιστοποιημένη πρόσφυση χάρη στο (προαιρετικό) σύστημα Extended Grip, με δύο ειδικά προγράμματα: Snow και All-terrain.



Το νέο Renault Captur είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνική αγορά, με τιμή από 23.750€.

Τιμοκατάλογος νέο Renault Captur (updated 9.2024)

Βενζίνη

evolution TCe 90 22.750

evolution plus TCe 90 23.750

Υγραέριο (LPG)

evolution TCe 100 LPG 21.950

evolution plus TCe 100 LPG 24.330

techno TCe 100 LPG 25.600

Mild Hybrid (MHEV)

techno mild hybrid 140 26.250

techno mild hybrid 160 EDC 29.450

esprit Alpine mild hybrid 160 EDC 31.450

Full Hybrid (HEV)

evolution E-Tech full hybrid 145 29.850

evolution plus E-Tech full hybrid 145 30.650

techno E-Tech full hybrid 145 31.250

Παράλληλα, το νέο μοντέλο πλαισιώνεται από 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση και 3 έτη δωρεάν οδική βοήθεια.

