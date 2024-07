Skoda Kodiaq 2024: Ήρθε στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές

Σε μια όμορφη εκδήλωση παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους ειδικού τύπου το νέο Skoda Kodiaq το οποίο είναι καλύτερο από ποτέ. Μάλιστα κάναμε μια σύντομη δοκιμή του μοντέλου με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων με το ήπιο υβριδικό σύστημα.

Πριν σας αναφέρουμε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα συστήματα του Kodiaq απλά θα σας πούμε ότι εντυπωσιαστήκαμε τόσο από την εμφάνιση του όσο και από τον τρόπο που μεταφέρει την ισχύ στον δρόμο. Με μειωμένες κλίσεις στις στροφές, υψηλή ποιότητα κύλισης και πλούσια ηλεκτροινικά συστήματα, που επεμβαίνουν διακριτικά όταν ξεπερνάς τα όρια, το νέο Skoda Koqiaq είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με μεγάλους χώρους, υψηλή ποιότητα κατασκευής και τιμή που ανταποκρίνεται και με το παραπάνω στα προσόντα του

Το Kodiaq δεύτερης γενιάς διαθέτει ένα σμιλευμένο καπό με ένα αναθεωρημένο λογότυπο Škoda, σε ματ φινίρισμα Unique Dark Chrome. Συνδυάζεται ιδανικά με το πλαίσιο της εντυπωσιακής εξαγωνικής μάσκας Škoda, η οποία μπορεί προαιρετικά να είναι φωτιζόμενη με 14 στοιχεία που σχηματίζουν μια φωτεινή λωρίδα μεταξύ των προβολέων.

Κάτω από τη μάσκα υπάρχει μια μεγάλη εισαγωγή αέρα με κυψελοειδή δομή που πλαισιώνεται από τις δύο μικρότερες εισαγωγές Air Curtains. Η επιμηκυμένη γραμμή της οροφής έχει βελτιστοποιηθεί αεροδυναμικά και έχει μία διακριτική κλίση προς τα πίσω. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας cd του ολοκαίνουργιου Kodiaq έχει μειωθεί στο 0,282.

Η οθόνη infotainment είναι πλέον «ελεύθερη», με διαγώνιο 13 ίντσες, ενώ για πρώτη φορά διατίθεται προαιρετικά μια οθόνη head-up display. Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι πλέον τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, γεγονός που προσδίδει στην κεντρική κονσόλα επιπλέον χώρο. Τα Škoda Smart Dials είναι ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό στο ολοκαίνουργιο Kodiaq. Υπάρχουν τρία περιστροφικά χειριστήρια με έγχρωμη οθόνη 32 χιλιοστών που διαθέτουν απτική ανάδραση και βρίσκονται τοποθετημένα κάτω από την οθόνη infotainment , προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου και του infotainment.

Με την ενσωμάτωση του - βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη - chatbot ChatGPT στη φωνητική βοηθό Laura, η Škoda βελτιώνει την εμπειρία των επιβατών και κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα τους. Το νέο αεριζόμενο Phone Box επιτρέπει την ταυτόχρονη επαγωγική φόρτιση δύο smartphones. Στα τέλη του 2024 το σύστημα φωνητικού ελέγχου θα εξελιχθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση του chatbot ChatGPT που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο SUV της Škoda υιοθετεί μια νέα φιλοσοφία εσωτερικού που βασίζεται στα Design Selections.

Η δεύτερη γενιά του Skoda Kodiaq έρχεται με πολλά νέα συστήματα υποβοήθησης. Η παλέτα αυτών περιλαμβάνει από το Turn Assist, το οποίο υποβοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων κατά τη στροφή σε διασταυρώσεις, έως το Remote Park Assist, το οποίο επιτρέπει τη στάθμευση μέσω της νέας εφαρμογής MyŠkoda. Πολλά συστήματα που είναι ήδη διαθέσιμα από το προηγούμενο μοντέλο, όπως το Side Assist και το Travel Assist, επωφελούνται από σημαντικές λειτουργικές αναβαθμίσεις. Επιπλέον, η ενεργητική και παθητική ασφάλεια του νέου Kodiaq έχει βελτιωθεί περαιτέρω με τη χρήση νέων νάνο αισθητήρων ραντάρ στην εμπρός ποδιά και τον πίσω προφυλακτήρα.

Το ολοκαίνουργιο Kodiaq υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής MyŠkoda. Εκτός από μια ανανεωμένη σχεδίαση, η εφαρμογή προσφέρει εκτεταμένη απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του smartphone, όπως τη δυνατότητα εμφάνισης της θέσης του αυτοκινήτου, της ενεργοποίησης της κόρνας, των φλας, του κλειδώματος ή ξεκλειδώματος του Kodiaq.

Το μενού του κλιματισμού έχει αναβαθμιστεί ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες θέρμανσης για τα καθίσματα, το τιμόνι και τα δύο παρμπρίζ μέσω ενός εύχρηστου διακόπτη Heaters. Τα πιστοποιημένα από την AGR καθίσματα Ergo με λειτουργία πνευματικού μασάζ είναι προαιρετικά.Επιπλόν υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και 7θέσιας έκδοσης. Βασική χωρητικότητα πορτμπαγκάζ [litres] 910 λίτρα . Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ 2,105 λίτρα και 1,945 λίτρα για την plug-in υβριδική έκδοση.

Καθένα από αυτά διαθέτει δέκα μαξιλαράκια αέρα που μπορούν να προγραμματιστούν μέσω του μενού infotainment ή των χειριστηρίων στο κάθισμα, προσφέροντας έως και οκτώ διαφορετικές λειτουργίες μασάζ. Το Kodiaq προσφέρει επίσης ένα προαιρετικό Phone Box -με λειτουργία ψύξης- για ταυτόχρονη επαγωγική γρήγορη φόρτιση δύο smartphones με ισχύ έως 15 W.

Τα τέσσερα κινητήρια σύνολα προσφέρουν ισχύ από 110 kW (150 hp) έως 150 kW (204 hp) και συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DSG. Πλέον η γκάμα περιλαμβάνει μια plug in υβριδική έκδοση με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 km, καθώς και μια έκδοση με ήπια υβριδικό σύστημα. Ο κορυφαίος 2.0 λίτρος κινητήρας πετρελαίου συνδυάζεται με τετρακίνηση. Το ντεμπούτο κάνει και το σύστημα Dynamic Chassis Control (DCC Plus).

Πρεμιέρα για την plug-in υβριδική έκδοση με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων

Μια νέα προσθήκη στη γκάμα είναι το Kodiaq iV εξοπλισμένο με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, το οποίο αποδίδει συνδυαστικά 204 PS και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων. Επιπλέον, ο 1.5 TSI με 150 PS σηματοδοτεί το ντεμπούτο της mild-hybrid τεχνολογίας στο Kodiaq. Η κορυφαία έκδοση, 2.0 TDI με 193 PS, διαθέτει στάνταρ τετρακίνηση, ενώ όλοι οι κινητήρες του νέου μοντέλου συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DSG.

Η Skoda χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη plug-in υβριδική διάταξη του Volkswagen Group για να εξηλεκτρίσει τη δεύτερη γενιά Kodiaq. Διαθέτει έναν κινητήρα 1.5 TSI 110 kW (150 hp), ο οποίος σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδει συνολικά 150 kW (204 hp) στους μπροστινούς τροχούς, μέσω ενός 6-τάχυτου DSG. Η νέα μπαταρία υψηλής τάσης διασφαλίζει μια αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί με μέγιστη ισχύ 11 kW, σε οικιακά wallboxes και σημεία φόρτισης AC, από το 10% έως το 80% σε 2,5 ώρες. Για ταχυφόρτιση DC, η μέγιστη ισχύς ανέρχεται στα 50 kW και σε αυτή την περίπτωση η επαναφόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 80% διαρκεί μόλις 25 λεπτά. Επιπρόσθετα, υπάρχει λειτουργία ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Παρά τη μεγάλη μπαταρία, το Kodiaq iV προσφέρει ένα μεγάλο χώρο αποσκευών στα 745 λίτρα. Το σύστημα infotainment περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες ειδικά για την plug-in υβριδική έκδοση, όπως είναι η εύκολη αναζήτηση σταθμών φόρτισης.



Πιο αναλυτικά, εκτός από το Kodiaq iV, η δεύτερη γενιά του SUV διατίθεται με έναν βενζινοκινητήρα και δύο πετρελαιοκινητήρες, όπου όλοι συνδυάζονται με κιβώτια DSG με 7 σχέσεις. Η βασική έκδοση βενζίνης 1.5 TSI με 110 kW (150 hp) είναι η πρώτη της γκάμας που διαθέτει ήπια υβριδική τεχνολογία και χρησιμοποιεί γεννήτρια μίζας/ ιμάντα 48 Volt και μπαταρία ιόντων λιθίου 48 Volt. Η ενέργεια που ανακτάται κατά το φρενάρισμα υποβοηθά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική ώθηση, ενώ περιστασιακά και υπό συγκεκριμένες συνθήκες επιτρέπει στο SUV να κινηθεί με τον κινητήρα απενεργοποιημένο. Και οι δύο υβριδικοί κινητήρες ανήκουν στην τελευταία σειρά κινητήρων EA 211 evo2. Λειτουργώντας στον αποδοτικό κύκλο Miller, είναι εξοπλισμένοι με υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας.Τα προγράμματα οδήγησης με δυνατότητα προσωπικήγς παραμετροποίησης λειτουργούν ανάλογα με την επιλογήέχοντας ως βάση την οικονομία, την άνεση και τις σπορ επιδόσεις

Ο κινητήρας 1.5 TSI, με ενσωματωμένη ήπια υβριδική τεχνολογία, διαθέτει επίσης τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων της πιο πρόσφατης γενιάς (ACT+). Οι δύο εκδόσεις του πετρελαίου 2.0 TDI αποδίδουν 110 kW (150 hp) και 142 kW (193 hp). Οι κορυφαίος κινητήρας πετρελαίου συνδυάζεται με τετρακίνηση. Επιπλέον, όλοι οι κινητήρες της γκάμας πληρούν το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6e. Δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα και την ομαλή λειτουργία, όλοι οι κινητήρες της δεύτερης γενιάς Kodiaq είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του οδηγού.

Πρεμιέρα για το νέο DCC Plus Dynamic Chassis Control

Το Kodiaq δεύτερης γενιάς διατίθεται προαιρετικά με το νέο σύστημα δυναμικού ελέγχου πλαισίου DCC Plus. Αυτή η νέα έκδοση χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητα ελεγχόμενες βαλβίδες για να διαχωρίσει τα στάδια επαναφοράς και συμπίεσης των αμορτισέρ της ανάρτησης. Προηγουμένως, και οι δύο λειτουργίες ελέγχονταν από μια κοινή βαλβίδα. Η νέα γενιά του συστήματος επιτρέπει ταχύτερη ρύθμιση και ευρύτερο φάσμα χαρακτηριστικών απόσβεσης. Οδηγοί και επιβάτες θα παρατηρήσουν τη διαφορά στα βελτιωμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης και στα αυξημένα επίπεδα άνεσης. Η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος παραμένει η ίδια, τόσο στην περίπτωση με το DCC Plus όσο με την στάνταρ ανάρτηση.

Το Kodiaq δεύτερης γενιάς διαθέτει έως και εννέα αερόσακους. Εκτός από τους αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, υπάρχουν στάνταρ πλευρικοί αερόσακοι για τα εμπρός καθίσματα, αερόσακοι κεφαλής και κεντρικός αερόσακος μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Προαιρετικά διατίθενται πλευρικοί αερόσακοι για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Ακολουθούν στον πίνακα οι εκδόσεις και οι τιμές

