Ήρθε το νέο Renault Captur - Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Το νέο Renault Captur παραμένει ορόσημο στην κατηγορία των compact SUV, με πλήθος νέων χαρακτηριστικών, που έρχονται να προστεθούν στα ήδη πολλά χαρακτηριστικά που έχουν χτίσει την ταυτότητα και την επιτυχία του τα τελευταία 10 χρόνια. Πέρα από το νέο μπροστινό μέρος και τις πιο αθλητικές γραμμές, το νέο μοντέλο διαθέτει μια πιο κομψή, πιο premium εμφάνιση.

Αυτή η αλλαγή φαίνεται περισσότερο στη νέα έκδοση esprit Alpine, με τα σπορ χαρακτηριστικά και τα κομψά αισθητικά γνωρίσματα της Alpine. Το νέο Captur ενσωματώνει την έννοια του «αυτοκινήτου για να ζεις μαζί του»(«voiture à vivre») στην κατηγορία του. Η απόλαυση της οδήγησης και του ταξιδιού ενισχύεται με ακόμα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά, με αναβαθμίσεις υψηλής τεχνολογίας για μια πιο δικτυωμένη και πιο οικονομική εμπειρία συμβίωσης.



Το αναβαθμισμένο στυλ της εξωτερικής σχεδίασης αντανακλάται και στο εσωτερικό, με μια σειρά από συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η μεγάλη κεντρική οθόνη των 10,4ιντσών που ενσωματώνει και δύο νέες ακολουθίες καλωσορίσματος (συμπεριλαμβανομένης μιας συγκεκριμένης για την υβριδική έκδοση).

Το νέο Captur διατίθεται (ανάλογα με την έκδοση) με το σύστημα πολυμέσων openR Link με ενσωματωμένο Google.

Κάνοντας κάθε ταξίδι ευκολότερο, ο οδηγός έχει πρόσβαση στις καλύτερες υπηρεσίες της Google, με εφαρμογές όπως το Google Maps, το Google Assistant και την επιλογή Google Play (για πρόσβαση σε περισσότερες από 50 εφαρμογές) για μια εμπειρία, τόσο διαισθητική όσο και με ένα σύγχρονο smartphone.



Τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς, όπως η Ενεργή Υποβοήθηση Οδήγησης (Active Driver Assist), με χαρακτηριστικά αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, και το σύστημα προληπτικής λειτουργίας υβριδικής οδήγησης (Predictive Hybrid Driving) (που διατίθεται στην full υβριδική έκδοση E-Tech), βελτιστοποιούν την απόδοση μεγιστοποιώντας την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την οδήγηση.

Πιο δυναμική οδική συμπεριφορά και κράτημα, για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική ευχαρίστηση

Στο μοντέλο με τον κινητήρα mild hybrid 1.3 TCe των 160hp, αλλά και στο hybrid E-Tech των 145hp, τα μπροστινά αμορτισέρ διαθέτουν ένα ελατήριο ανάδρασης τοποθετημένο στο ίδιο επίπεδο με το επάνω στοπ, το οποίο έχει ελαφρά κλίση προς τα πίσω. Αυτό αυξάνει την σκληρότητα κατά την εκτόνωση (rebound), περιορίζοντας την κίνηση και τις κλίσεις του αμαξώματος. Βελτιώνει επίσης το κράτημα στο δρόμο και την πρόσφυση, λόγω της κάθετης δύναμης. Για να διατηρηθεί η άνεση, τα νέα ελατήρια δεν αυξάνουν τη σκληρότητα των αμορτισέρ σε σύντομες κάθετες μετακινήσεις του τροχού.

Ο χρόνος απόκρισης έχει επίσης βελτιωθεί, ως αποτέλεσμα των αλλαγών που έγιναν στα συστήματα μετάδοσης και στο υδραυλικό τιμόνι. Όλα αυτά προσφέρουν στον οδηγό μια βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης.

Το νέο διατίθεται με δυνατότητα επιλογής δύο τύπων καυσίμου και 5 σύγχρονων και οικονομικών κινητήρων, προσφέροντας μοναδικές απολαύσεις τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες.



Αθόρυβο στην πόλη όσο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς περιορισμούς φόρτισης και με απόδοση 145 ίππων, η full hybrid τεχνολογία E-Tech επιτυγχάνει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στην κατανάλωση όσο και στις εκπομπές του CO2, με 4,6 λίτρα/100 km και 105 g/km (κύκλος WLTP) αντίστοιχα . Η νέα λειτουργία E-SAVE διατηρεί τη φόρτιση της μπαταρίας σε ένα minimum της τάξης του 40%. Αυτό εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση κατά την οδήγηση, για παράδειγμα σε ανηφόρα.

Το νέο Renault Captur είναι επίσης διαθέσιμο με κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης-LPG) 100 ίππων, με αυτονομία έως και 1.300 km, και δύο ρεζερβουάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας δεξαμενής υγραερίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 40 λίτρων (συν επιπλέον 8 λίτρα).



Με απόσταση από το έδαφος στα 169mm, το Renault Captur ήταν ανέκαθεν άνετο σε κάθε τύπο δρόμου. Το σύστημα Extended Grip (διαθέσιμο προαιρετικά με το υβριδικό κινητήριο σύνολο E-Tech 145, και μόνο με ζάντες 18 ιντσών), συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη βελτίωση της ευελιξίας. Αυτό το σύστημα βελτιστοποιεί την πρόσφυση ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες οδήγησης, κυρίως μέσω των ρυθμίσεων του ESP, ενώ διαθέτει δύο λειτουργίες, Snow και All-terrain.Παράλληλα, η νέα έκδοση esprit Alpine διατίθεται με αποκλειστικές ζάντες 19ιντσών και νέα φαρδύτερα ελαστικά (225/45R19), που διατίθενται για πρώτη φορά.

Το νέο Renault Captur είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνική αγορά, με τιμή από 23.750€. Παράλληλα, το νέο μοντέλο πλαισιώνεται από 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση και 3 έτη δωρεάν οδική βοήθεια.



Τιμοκατάλογος νέο Renault Captur /ευρώ

Βενζίνη

evolution TCe 90 23.750

evolution plus TCe 90 24.750

Υγραέριο (LPG)

evolution TCe 100 LPG 24.450

evolution plus TCe 100 LPG 25.330

techno TCe 100 LPG 26.600

Mild Hybrid (MHEV)

techno mild hybrid 140 27.250

techno mild hybrid 160 EDC 30.450

esprit Alpine mild hybrid 160 EDC 32.450

Full Hybrid (HEV)

evolution E-Tech full hybrid 145 30.850

evolution plus E-Tech full hybrid 145 31.650

techno E-Tech full hybrid 145 32.250





Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο