Το Pirelli Cinturato All Season SF3 πήρε μεγάλο τίτλο

Το Pirelli Cinturato All Season SF3 ψηφίστηκε ως το καλύτερο ελαστικό All Season, από δύο σημαντικά περιοδικά, το γερμανικό Auto Bild Sportscars και το ιταλικό alVolante, τα οποία συγκρίναν τα κύρια προϊόντα all season της αγοράς. Το ελαστικό της Pirelli ήταν το ασφαλέστερο τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες συνθήκες, λαμβάνοντας πολύ θετικά σχόλια ακόμη και στο χιόνι.

Στο συγκριτικό τεστ του Auto Bild Sportscars σε βρεγμένο οδόστρώμα, το Cinturato All Season SF3 αποδείχθηκε "υποδειγματικό" όσον αφορά συνθήκες αποφυγής υδρολίσθησης και στον χειρισμό, τόσο στην ευθεία όσο και σε στροφές. Σε στεγνές συνθήκες είχε το καλύτερο φρενάρισμα, χειρισμό, ανταπόκριση του τιμονιού και αντίσταση κύλισης. Εξαιρετικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ακόμα και στο χιόνι όπου, σύμφωνα με το Auto Bild Sportscars, με το ελαστικό της Pirelli "ταξιδεύετε πάντα με ασφάλεια ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες"

Ήδη διαθέσιμο σε μεγέθη από 16 έως 20 ιντσών, το Cinturato All Season SF3 εντάσσεται στην οικογένεια προϊόντων Cinturato που καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οδηγών μικρών ή μεσαίων αυτοκινήτων. Η τεχνολογία Pirelli Elect, σχεδιασμένη για να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών οχημάτων και των υβριδικών plug-in, είναι διαθέσιμη σε μια επιλογή μεγεθών των προϊόντων Cinturato.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο