Καμία ...ξεκούραση για τα ελαστικά Pirelli στο Αυστριακό Grand Prix

Οι ομάδες στο Αυστριακό Grand Prix θα έχουν τη γόμα C3 ως P Zero λευκή σκληρή, τη C4 ως P Zero κίτρινη μέση και την C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Όπως στον τελευταίο αγώνα στο Μόντρεαλ, έτσι και εδώ επελέγησαν οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας Pirelli F1.

Είναι ο δεύτερος αγώνας στο ημερολόγιο όπου θα υπάρχει και Sprint. Οι κατατακτήριες δοκιμές έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από μια μόνο περίοδο ελεύθερων δοκιμών το πρωί. Το Σάββατο θα είναι αφιερωμένο στο Sprint Shootout και στον αγώνα Sprint. Κατά τη διάρκεια των τριών σύντομων μερών που αποτελούν το Sprint Shootout (διάρκειας 12, 10 και οκτώ λεπτών αντίστοιχα) οι ομάδες θα πρέπει να τοποθετήσουν νέα ελαστικά και να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα για το Q1 και το Q2. Στο Q3, θα χρησιμοποιηθεί μόνο η μαλακή γόμα.

Το Red Bull Ring έχει μόνο 10 στροφές και τον μικρότερο χρόνο γύρου από οποιαδήποτε πίστα του πρωταθλήματος. Το ρεκόρ γύρου κατέχει ο Carlos Sainz (οδηγεί για τη Ferrari) από το 2020 με χρόνο 1:05.619. Οδηγούσε τότε μια McLaren με κινητήρα Renault και τη μαλακή γόμα C4.

Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στη σημερινή διαμόρφωση της αυστριακής πίστας είναι ο Max Verstappen της Red Bull, με τέσσερις νίκες στους 18 αγώνες που έχουν γίνει εκεί από το 1997. Ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής είναι η Mercedes με έξι νίκες, ευγενική προσφορά των Nico Rosberg, Lewis Hamilton και Valtteri Bottas – που όλοι έχουν κερδίσει από δύο αγώνες.

Οι περισσότεροι οδηγοί έκαναν δύο αλλαγές ελαστικών πέρυσι, ξεκινώντας από με μέση γόμα προτού βάλουν δυο σετ σκληρής γόμας. Υπήρχαν πολλές προσπεράσεις, ιδιαίτερα στις μεσαίες θέσεις της κατάταξης με πέντε μονοθέσια να συναγωνίζονται για τις θέσεις κάτω από το βάθρο.

Οι υψομετρικές αλλαγές στο Red Bull Ring είναι έντονες μόνο στο Spa-Francorchamps υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση. Υπάρχει μια διαφορά άνω των 60 μέτρων μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της πίστας – λίγο πριν τη στροφή 1 – και του υψηλότερου σημείου, μετά τη στροφή 2.

