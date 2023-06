Αυτό είναι το ολοκαίνουριο Hyundai KONA-Εκδόσεις και τιμές

Το ολοκαίνουργιο KONA, το αναβαθμισμένο multiplayer στην κατηγορία των B-SUV, με κορυφαία μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (EV) που προσφέρει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και ανέσης και κορυφαία αυτονομία έφθασε στην Ελλάδα.Οδηγήσαμε για λίγες ώρες το ολοκαίνουργιο KONA της Hyundai το οποίο αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά KONA, το νέο μοντέλο έχει μοναδικές αναλογίες με αυξημένες διαστάσεις. Με βάση την έκδοση EV, το μήκος του αμαξώματος πλέον φτάνει τα 4.355 χιλιοστά, 175 χλστ. μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά του 2017, με μεταξόνιο στα 2.660 χλστ., το οποίο είναι αυξημένο κατά 60 χλστ. Το πλάτος του είναι στα 1.825 χλστ., το οποίο είναι 25 χλστ. μεγαλύτερο και το ύψος κατά 20 χλστ. ψηλότερο φτάνοντας συνολικά τα 1.575 χλστ.

Χάρη στις αναβαθμισμένες διαστάσεις του μοντέλου και τη καινοτόμο αρχιτεκτονική που προέρχεται από το ΚΟΝΑ EV, η Hyundai Motor κατάφερε να σχεδιάσει έναν μεγαλύτερο «χώρο διαβίωσης». Το οδηγοκεντρικό ταμπλό τονίζεται από ένα αιωρούμενο οριζόντιο C-Pad με ενσωματωμένες τις διπλές οθόνες 12,3 ιντσών που τονίζουν τον high-tech χαρακτήρα του νέου KONA.

Ως μέρος της νέας διάταξης του νέου ηλεκτροκίνητου KONA, ο επιλογέας ταχυτήτων shift-by-wire έχει μεταφερθεί από την κεντρική κονσόλα στην κολόνα του τιμονιού, γεγονός που επιτρέπει περισσότερο χώρο αποθήκευσης στην κονσόλα.

Με την στιβαρή, δυναμική σχεδίαση και τις αναβαθμισμένες διαστάσεις του, το ολοκαίνουριο KONA διατηρεί τον εμβληματικό του χαρακτήρα, υποστηρίζοντας το lifestyle όλων των ηλικιών, ενώ προσφέρει νέες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά ευκολίας που παρέχουν μια ασφαλή, συνδεδεμένη και άνετη εμπειρία. Μεταξύ των αναβαθμίσεων είναι ένα Digital Key 2 Touch και οι πλήρεις ενημερώσεις Over-the-Air (OTA) και το Connected Car Navigation Cockpit (ccNC).

Ο φωτισμός καμπίνας υποστηρίζεται επίσης από ενημερώσεις OTA για συντήρηση και νέες δυνατότητες. Τα μπροστινά καθίσματα παρέχουν βελτιωμένη άνεση στην κατανομή της πίεσης του σώματος βοηθώντας στην ανακούφιση της κόπωσης μετά την οδήγηση. Το Curveless Bench Seat στη πίσω σειρά καθισμάτων μεγιστοποιεί την πρακτικότητα και διαθέτει μοχλό δύο σταδίων για εύκολη ανάκληση.

Ο χώρος αποσκευών προσφέρει έως και 466 λίτρα (με βάση το πρότυπο VDA) με βελτιωμένη ευκολία φόρτωσης. Η φόρτωση, από αποσκευές έως σακούλες με ψώνια, γίνεται ευκολότερη από ποτέ χάρη στη βολική προσαρμόσιμη έξυπνη ηλεκτροκίνητη πόρτα του χώρου αποσκευών.

Μέ δυό λόγια να σας πούμε ότι σε σχέση με την προηγούμενη γενιά το νέο μοντέλοα είχνι μέρα με την νύχτα. Μεγαλύτερο , πιο όμορφο, πιο πλούσιο σε εξοπλισμό, πιο στιοβαρό και με καλύετρους χώρος ειδικά για τους πίσω επιβάτες, μας άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.

Μάλιστα αν σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της δοκιμής έγινε στα χέρια του συναδέλφου Πάρι Ποντίκα που του έδωσε και κατάλαβε το νέο KONA μας έπισε απόλυτα για τις δυνατότητες τους καιτην ασφαλή οδική συμπεριιφορά του.

Η δεύτερη γενιά του KONA προσφέρει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σύνολα στην κατηγορία B-SUV, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης γκάμας συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από τις εκδόσεις EV (βασική ή μεγάλης αυτονομίας), τις πλήρως υβριδικές (HEV), αυτές με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) καθώς και τις σπορ εκδόσεις N Line.Σε μια αντισυμβατική κίνηση, η Hyundai Motor εξέλιξε το νέο KONA αρχικά ως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τον Μάρτιο του 2022 για επιταχυνόμενη στρατηγική εξηλεκτρισμού που προβλέπει 11 νέα Hyundai EV στην αγορά έως το 2030.

Όσον αφορά τους κινητήρες στην βασική έκδοση υπάρχει ο 3κύλινδρος 1.0 turbo βενζίνης με ήπιο υβριδικό σύστημα 48Vμε απόδοση 120 ίππους ο οποίος θα συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ή εναλλακτικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Ακολουθεί η η full υβριδική έκδοση 1.6 HEV. Αυτή αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.600 κ.εκ. που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα, μπαταρία και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων και έχει συνδυαστική απόδοση 141 ίππους.

Στην κορυφή της γκάμας θα βρίσκεται ο 1.6 turbo βενζίνοκινητήρας των 198 ίππων ενώ δια θέισμη θα είναι η έκδοση N-Line, η οποία θσυνδυάζεται και με σύστημα τετρακίνησης.

Το KONA δεύτερης γενιάς είναι εξοπλισμένο με το προηγμένο σύνολο συστημάτων υποβοήθησης Hyundai SmartSense ADAS - που δεν είναι διαθέσιμα στα περισσότερα B-SUV της κατηγορίας- εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης.

Το Driver Status Monitor (DSM) χρησιμοποιεί την εσωτερική κάμερα για να αναλύσει το πρόσωπο του οδηγού και, σε περίπτωση υπνηλίας ή απροσεξίας, να τον ειδοποιήσει ή να παρέμβει, εάν είναι απαραίτητο. Το Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης (RSPA) βοηθά από απόσταση τους οδηγούς να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις θέσεις στάθμευσης. Με το πάτημα του κουμπιού smart key το αυτοκίνητο μετακινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Όταν ο οδηγός αποφασίσει να κάνει μια αλλαγή λωρίδας, το Blind-spot View Monitor (BVM) μπορεί να τον προειδοποιήσει για πιθανό κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα οχήματα στην τυφλή γωνία



Το KONA Electric προσφέρει πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το σύστημα υποβοήθησης αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης 2.0 (FCA 2.0), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης τυφλού σημείου (BCA), έξυπνη υποβοήθηση ορίου ταχύτητας (ISLA), προειδοποίηση προσοχής οδηγού (DAW) και υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων (HBA) κ.α.

Σε μια εποχή που όλο και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν ένα ηλεκτροκίνητο (EV) όχημα, τα πληθωρικά χαρακτηριστικά του KONA Electric έρχονται να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις κινητικότητας και παράλληλα διαφορετικά προφίλ lifestyle.

Το νέο KONA Electric προσφέρει κορυφαία αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (AER) στην κατηγορία των B-SUV (εκτιμώμενη κατά WLTP στα 490 χλμ.). Επίσης, διαθέτει ειδικά σχεδιαστικά EV χαρακτηριστικά, όπως το μπροστινό πορτμπαγκάζ (frunk), ενεργά πτερύγια αέρα, εσωτερικές και εξωτερικές παροχές ρεύματος (Vehicle-to-Load ή V2L), Head-up Display (HUD), λειτουργία οδήγησης i-PEDAL, έξυπνο σύστημα ανάκτησης ενέργειας, ηλεκτρονικό ενεργό σχεδιασμό ήχου (e-ASD) και Eco Package.

Τα αποδοτικά συστήματα μετάδοσης 2WD διασφαλίζουν υψηλές αυτονομίες που φτάνουν έως τα 514 χιλιόμετρα στην έκδοση Long Range με την μπαταρία 65,4 kWh με ηλεκτροκινητήρα 160 kW. Η βασική έκδοση Standard Range έχει μπαταρία 48,4 kWh με ηλεκτρικό μοτέρ 114,6 kW.

Το ολοκαίνουριο KONA διαθέτει το προηγμένο πακέτο υποβοήθησης του οδηγού SmartSense (ADAS) και τα συστήματα ασφαλείας SmartSense της Hyundai, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2, της υποβοήθησης αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCA), της οθόνης προβολής τυφλού σημείου (BVM), της απομακρυσμένης έξυπνης υποβοήθησης στάθμευσης (RSPA) και της παρακολούθησης κατάστασης οδηγού (DSM).

Όσον αφορά τα διαθέσιμα χρώματα υπάρχουν εξωτερικά: Abyss Black Pearl, Atlas White, Serenity White Pearl, Shimmering Silver Metallic, Cyber Grey Metallic, Ecotronic Grey Pearl, Ecotronic Grey Matte, Engine Red, Ultimate Red Metallic, Soultronic Orange Pearl, Jupiter Orange Metallic, Neoteric Yellow, Mirage Green, Amazon Grey Metallic, Cypress Green Pearl, Meta Blue Pearl, Denim Blue Pearl, Denim Blue Matte and Sailing Blue Pearl (τα τρία τελευταία έχουν προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2023)

Εσωτερικά: Black Mono, Grey Two-tone, Black and Sage Green, Black and Beige, Black and Red point (N Line variant only), Dark Grey Mono (Eco pack only)

Ακολουθούν αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές





