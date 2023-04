Jeep Avenger: Με τιμές από 27.500 ευρώ

Το Jeep Avenger εφοδιάζεται με ένα νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης, απόδοσης 156 ίππων, το οποίο προσφέρει αυτονομία 400χλμ. σε μικτές συνθήκες και άνω των 550χλμ. σε αστικές συνθήκες. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελίες και στην Ελληνική αγορά, με τιμές από 27.500 ευρώ και 4ετή εργοστασιακή εγγύηση / υπηρεσία οδικής βοήθειας με ισχύ έως 160.000χλμ. (8ετής εγγύηση με ισχύ έως 160.000χλμ. για την μπαταρία).

Τα πρώτα Jeep Avenger αναμένεται να φτάσουν στην Ελληνική αγορά τον προσεχή Ιούνιο.Η τιμή περιλαμβάνει τα οφέλη που προκύπτουν από το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης, «Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’».Το Jeep Avenger έλαβε ακόμα μια σημαντική διάκριση για το Car Of The Year 2023, το οποίο κατέκτησε και τους τίτλους “Electric Car of the Year” και “Best Electric City Car” στα φετινά βραβεία του δημοφιλούς Βρετανικού τίτλου,

