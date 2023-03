Μπαχρέιν Grand Prix: Η συμπεριφορά των ελαστικών στην πίστα

Η νέα γόμα C1 κάνει ντεμπούτο στον πρώτο αγώνα της χρονιάς στο Σακχίρ. Φέτος η Pirell αύξησε τον αριθμό των διαθέσιμων γομών σε 6, απ’ αυτές θα επιλέγονται οι τρεις σε κάθε αγώνα. Η καινούργια γόμα C1 έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στην πιο σκληρή C0 (πέρυσι είχε τον κωδικό C1) και στη C2 που παραμένει ίδια με πέρυσι.

Στο Grand Prix του Μπαχρέιν η C1 θα είναι η P Zero λευκή σκληρή γόμα, η C2 θα είναι η P Zero κίτρινη μέση γόμα και η C3 θα είναι η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους δυο σετ σκληρής γόμας, τρία σετ μέσης γόμας και 8 σετ μαλακής γόμας για κάθε μονοθέσιο. Επίσης θα υπάρχουν οι συνήθεις επιλογές ενδιάμεσων και βρόχινων ελαστικών Cinturato.

Η άσφαλτος στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μπαχρέιν είναι από τις πιο τραχείες που απαντώνται στη χρονιά. Την ίδια στιγμή η διαδρομή που έχει στροφές χαμηλής και μέσης ταχύτητας θέτει στα ελαστικά σημαντικές προκλήσεις στη φάση της επιτάχυνσης και του φρεναρίσματος. H χάραξη απαιτεί επίσης καλή σταθερότητα στο πίσω μέρος του μονοθεσίου.

Η μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια της μέρας, πέφτει όμως τουλάχιστον 15 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα όταν νυχτώσει. Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP2) οι κατατακτήριες δοκιμές και ο αγώνας εκκινούν στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) όπου οι συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από τις άλλες δυο περιόδους που θα διεξαχθούν νωρίς το απόγευμα.

Το Grand Prix του Μπαχρέιν διεξάγεται σε μια πίστα που περιβάλλεται από την έρημο του Σακχίρ. Πολλές φορές ο άνεμος φέρνει άμμο στην πίστα και αυτό μεταβάλλει τα επίπεδα πρόσφυσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Οι αγώνες υποστήριξης που περιλαμβάνουν Formula 2 και Formula 3, συντελούν στο στρώσιμο της αγωνιστικής γραμμής με γόμα που βελτιώνει το κράτημα.

Η πτώση απόδοσης των ελαστικών λόγω θερμικής καταπόνησης (degradation) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή στρατηγικής. Πέρυσι όλοι οι οδηγοί πλην ενός, σταμάτησαν τρεις φορές (αντί για δυο που περιμέναμε) καθώς εμφανίστηκε λίγο πριν το φινάλε, αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο νικητής Charles Leclerc (Ferrari) χρησιμοποίησε τη μαλακή γόμα στα δυο πρώτα μέρη και μετά έβαλε τη μέση γόμα. Εκμεταλλεύτηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας και έβαλε ξανά τη μαλακή γόμα μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας μπροστά από τον άλλο οδηγό της ομάδας Carlos Sainz.

