Hyundai: Κατέκτησε τρεις μεγάλες διακρίσεις στα βραβεία 2023 What Car ?

Η ομάδα των ειδικών κριτών του What Car ? βράβευσε το i20 N ως την κορυφαία επιλογή στην κατηγορία «Hot Hatch of the Year», ενώ το SANTA FE στέφθηκε «Seven-seater of the Year» και «Best Plug-in Hybrid for Big Families»Το Hyundai i20 N, διαθέτει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,6 λίτρων T-GDi 204ps και χάρη στον εξαιρετικό συνδυασμό συναρπαστικών επιδόσεων και αιχμηρού χειρισμού έχει κατακτήσει μια σειρά από διθυραμβικές κριτικές και βραβεύσεις από την έναρξη της κυκλοφορίας του το 2021.

Το Hyundai SANTA FE, συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή επταθέσια αυτοκίνητα του Ηνωμένου Βασιλείου, με κομψό στυλ, ευρύχωρο εσωτερικό και πλούσιο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τις πρώτες εβδομάδες του 2023, η χρονιά της Hyundai ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ήδη το IONIQ 5 έχει ανακηρυχθεί «Large Electric Car της Χρονιάς» από την εταιρεία Car & Van, ενώ παράλληλα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέου Αυτοκινήτου βράβευσε τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του IONIQ 6 απονέμοντας το βραβείο «Best in class» στην κατηγορία «Large Family Car».

Επιπλέον, η δημοσίευση στις αρχές Ιανουαρίου των στοιχείων ταξινόμησης αυτοκινήτων από την Society of Motor Manufacturers and Traders του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε ότι η Hyundai κατέγραψε το 2022 μερίδιο αγοράς 5%, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς που έχει καταγράψει η εταιρεία έως σήμερα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

