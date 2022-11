Παρουσιάστηκε το θρυλικό ημερολόγιο της Pirelli

Το ημερολόγιο Pirelli 2023 με θέμα ‘Love Letters to the Muse’ και δημιουργό τη φωτογράφο Emma Summerton, παρουσιάστηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Pirelli HangarBicocca στο Μιλάνο. Η Αυστραλή φωτογράφος έχει αφιερώσει την 49η έκδοση του The Cal™ στις μούσες της – και σε όλες εκείνες τις γυναίκες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης στις δημιουργικές αναζητήσεις της και την καθοδήγησαν στις επιλογές της σε καλλιτεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Η Emma Summerton είναι η 5η γυναίκα που βάζει το δημιουργικό της αποτύπωμα στο Ημερολόγιο από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση το 1964. Συγκεκριμένα, προηγήθηκαν η Sarah Moon το 1972, η Joyce Tenenson το 1989, η Inez Van Lamsveerde (από το δίδυμο Inez & Vinoodh) το 2007, και η Annie Leibovitz το 2000 και το 2016. Φέτος, η Emma Summerton μαζί με το σκηνοθέτη Carlo Alberto Orecchia, επιμελήθηκαν από κοινού τη σκηνοθεσία του βίντεο που παρουσιάζει τη Ημερολόγιο 2023.

Στο Ημερολόγιο Pirelli 2023, 14 μοντέλα ποζάρουν ως αρχετυπικές φιγούρες στο φακό της Emma Summerton σε ονειρικά σκηνικά– όπερ και αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των έργων της. Η επιλογή των μοντέλων κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Το καθένα έχει στενή συγγένεια με τη Μούσα που καλείται να εκπροσωπήσει στα πλατό, με τις λήψεις να γίνονται στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Για παράδειγμα, εκτός από supermodel, η Guinevere Van Seenus είναι και Φωτογράφος. Η Lauren Wasser είναι μοντέλο αλλά και Αθλήτρια. Η Ashley Graham, η Ακτιβίστρια στο Ημερολόγιο, είναι γνωστή για την υποστήριξή της στη θετικότητα του σώματος. Η Precious Lee είναι η Αφηγήτρια, γιατί της αρέσει να γράφει σενάρια και ιστορίες.

Ξεφυλλίζοντας το Ημερολόγιο, τα μοντέλα εμφανίζονται με την εξής σειρά:

Lila Moss –Η ΜΑΝΤΙΣΣΑ

Guinevere Van Seenus – Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Adwoa Aboah – Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Karlie Kloss – Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Sasha Pivovarova – Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Lauren Wasser – Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ

Emily Ratajkowski – Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Cara Delevingne – Η ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ

Bella Hadid – ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ

Kaya Wilkins – Η ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Precious Lee – Η ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ

He Cong – Η ΣΟΦΗ

Adut Akech – Η ΚΥΝΗΓΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

Ashley Graham – Η ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ

