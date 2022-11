Τα ελαστικά που επιλέχθηκαν για το Grand Prix της χώρας της ...σάμπας

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας για το Βραζιλιάνικο Grand Prix: Η C2 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή γόμα, η C3 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C4 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Οι δυο προηγούμενοι αγώνες στο Ώστιν και στην πόλη του Μεξικό έγιναν με την ίδια επιλογή γομών.

Το Interlagos θα φιλοξενήσει τον 3ο και τελευταίο αγώνα σπριντ για φέτος μετά την Ίμολα και στο Spielberg. Το τρόπαιο Pirelli Pole Position θα δοθεί την Παρασκευή μετά τις κατατακτήριες δοκιμές.Το αυτοκινητοδρόμιο José Carlos Pace, πήρε το όνομά του από το διάσημο Βραζιλιάνο οδηγό, Ιταλικής καταγωγής, έχει φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού και περιέχει 15 στροφές που καταπονούν με μέτρια πλευρικά φορτία τα ελαστικά.

Το Βραζιλιάνικο Grand Prix είναι γνωστό για τα πολλά προσπεράσματα και τις συχνές εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο καιρός είναι πάντα ένα ερωτηματικό στο παρελθόν έχουμε δει καταιγίδες αλλά και υψηλές θερμοκρασίες με ηλιοφάνεια. Οι ομάδες ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές το 2021 αλλά όσοι ανέβηκαν στο βάθρο έκαναν δυο αλλαγές. Ο νικητής Lewis Hamilton, τερμάτισε χρησιμοποιώντας την P Zero λευκή/σκληρή γόμα μπροστά από τους Max Verstappen, Valtteri Bottas που είχαν ίδια γόμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο