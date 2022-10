Formula 1 GP Μεξικού: Ποια ελαστικά χρησιμοποιήθηκαν στην πίστα

Όπως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έτσι και εδώ η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή γόμα, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Το Μεξικό είναι ο αγώνας που διεξάγεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο 2238 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο αραιός αέρας επηρεάζει την απόδοση των υβριδικών μηχανών όπως και την αεροδυναμική απόδοση. Η κάθετη δύναμη που παράγεται είναι λιγότερη ειδικά στις χαμηλές στροφές.

Φέτος με τα πατώματα που προκαλούν αναρρόφηση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επηρεαστεί περισσότερο ή λιγότερο από πέρυσι η αεροδυναμική απόδοση. Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Μεξικό, ακόμη και σε διάστημα λίγων ωρών. Αυτό επηρεάζει την πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης των ελαστικών και είναι μια σημαντική παράμετρος που οι ομάδες πρέπει να παρακολουθούν.

Το αυτοκινητοδρόμιο «Hermanos Rodriguez» θα βοηθήσει να πραγματοποιηθεί το τεστ πρωτότυπων ελαστικών του 2023 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το Ιαπωνικό Grand Prix και ακυρώθηκε. Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP2) στο Μεξικό θα διαρκέσει 90min ώστε να δοκιμαστούν οι πιο μαλακές γόμες της νέας χρονιάς. Στο Ώστιν είχαν δοκιμαστεί οι πιο σκληρές πρωτότυπες γόμες. Όπως και την προηγούμενη Παρασκευή, το σχέδιο θα το εκπονήσει η Pirelli και θα αφορά δοκιμές ελαστικών. Αν μια ομάδα δώσει τη δυνατότητα σε έναν νέο οδηγό να δοκιμάσει στο FP1 θα έχει λίγο χρόνο στο FP2 προτού επικεντρωθεί στις δοκιμές ελαστικών για το υπόλοιπο της περιόδου. Τα πρωτότυπα ελαστικά δεν έχουν χρώματα στα πλαϊνά.

Το FIA Motorsport Games διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πωλ Ρικάρντ της Γαλλίας και η Pirelli είναι ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών. Μια ευρεία γκάμα με περισσότερα από 3300 ελαστικά θα διατεθεί για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες: Μονοθέσια, αυτοκίνητα ράλι και αγωνιστικά πίστας, δεικνύουν την εμπλοκή της Pirelli σε περισσότερα από 250 διαφορετικά πρωταθλήματα ανά τον κόσμο.



Ο οδηγός της Toyota Sebastien Ogier κέρδισε στο ασφάλτινο Catalunya Rally de Espana το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με ελαστικά Pirelli P Zero. Το πρωτάθλημα τώρα ολοκληρώνεται με το Rally Japan που επίσης θα είναι ασφάλτινο, τον επόμενο μήνα από 10 -13/11.



