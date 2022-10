Πίστα Σουζούκα με επικές στροφές και μοναδικές προκλήσεις 

H μόνη πίστα που έχει σχήμα 8 οπότε οι απαιτήσεις από τα ελαστικά είναι ομοιόμορφα ζυγισμένες.Αποτέλεσμα οι τρεις πιο σκληρές γόμες επέστρεψαν στην Ιαπωνία: η C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτή θα είναι και η τελευταία εμφάνιση της πιο σκληρής γόμας C1 φέτος.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στην Ιαπωνία διευρύνετε από 60 σε 90 λεπτά για να γίνουν δοκιμές πρωτότυπων σλικ ελαστικών του 2023 ( το ίδιο θα γίνει και στο Grand Prix των ΗΠΑ). Οι δοκιμές σε Σουζούκα και Ώστιν αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση των γομών του 2023, στο σύνολό της η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη των ελαστικών. Αν μια ομάδα δώσει ευκαιρία σ’ έναν πρωτάρη οδηγό στο FP1, τότε στο FP2 θα μπορεί για τα πρώτα 30 λεπτά να επικεντρωθεί στο πρόγραμμά της προτού συμμετέχει στις δοκιμές ελαστικών για το υπόλοιπο της περιόδου. Τα πρωτότυπα ελαστικά ξεχωρίζουν εύκολα καθώς δε φέρουν χρώμα στα πλαϊνά τους.Όπως η Σιγκαπούρη τη προηγούμενη εβδομάδα έτσι και η Ιαπωνία διεξήχθη τελευταία φορά το 2019. Η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη με τις ομάδες να προσεγγίζουν την πίστα, τις καιρικές συνθήκες και το σετάρισμα του μονοθεσίου με τελείως διαφορετικό τρόπο, λόγω της νέας γενιάς μονοθεσίων και ελαστικών.

Κρίσιμο μέγεθος στη Σουζούκα είναι τα πλευρικά φορτία και όχι τόσο η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Τα φορτία είναι ισορροπημένα, ανάμεσα στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά του μονοθεσίου. Τα μονοθέσια και τα ελαστικά υπόκεινται σε μερικές από τις μεγαλύτερες πλευρικές φορτίσεις της χρονιάς, οι οποίες συνάμα είναι παρατεταμένες. Για παράδειγμα η στροφή 130R (130 μοιρών) είναι μια γρήγορη καμπή αλλά περνούν με τέρμα γκάζι σα να είναι ευθεία.



