Ducati World Première 2023: Μπορείτε να δείτε από το...σπίτι τα νέα μοντέλα

Οι εκδηλώσεις του Ducati World Première, οι οποίες παρουσιάζουν μέσα από το Διαδίκτυο τα νέα μοντέλα του Ιταλού κατασκευαστή με έδρα τη Μπολόνια που θα πρωταγωνιστήσουν την επόμενη χρονιά, δηλώνουν και εφέτος το «παρών». Η παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο του San Marino and Rimini Riviera MotoGP. Η σειρά θα συνεχιστεί έως τις 7 Νοεμβρίου, με τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας να έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά όλα τα μοντέλα που έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στους «Ducatisti» από όλο τον κόσμο και οι οποίοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση World Ducati Week 2022.



Τα επτά συνολικά επεισόδια που είναι αφιερωμένα στα μοντέλα Ducati του 2023, σε μία περίοδο τριών μηνών, θα αποκαλύπτουν σταδιακά κάθε μοντέλο ξεχωριστά, είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Ducati.com, είτε μέσω του καναλιού στο YouTube, όπως και μέσω των επίσημων λογαριασμών της Ιταλικής εταιρείας στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως μετά, όλες οι νέες Ducati θα βρίσκονται στο περίπτερο της μάρκας στην έκθεση EICMA 2022, που από τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει τις πύλες της για το κοινό.

Ημερολόγιο Ducati World Première 2023:

2 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première-Episode 1 | The Unexpected

15 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première-Episode 2 | Ready for More?

29 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première-Episode 3 | Unlock Earth

7 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première-Episode 4 | This is Racing

20 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première-Episode 5 | Push Forward

28 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première-Episode 6 | Dare to be Bold

7 Νοεμβρίου 2022: Ducati World Première-Episode 7 | Next Gen Freedom

Το επίσημο press kit κάθε μοντέλου θα διατίθεται ταυτόχρονα με την προβολή του εκάστοτε επεισοδίου, μέσω του Ducati Media House.



