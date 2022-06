Pirelli; Εκεί που η ταχύτητα συνανατά την ιστορία 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το Silverstone, μαζί με τη Suzuka στην Ιαπωνία και το Spa στο Βέλγιο θέτουν τις υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις από τα ελαστικά. Φυσιολογικά επελέγησαν οι πιο σκληρές γόμες στη γκάμα: C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι η 3η φορά μέσα στη χρονιά που επιλέγεται αυτός ο συνδυασμός.



ΟΙ στροφές υψηλής ταχύτητας και ενέργειας όπως το σύμπλεγμα Maggotts και Becketts δεν είναι η μόνη πρόκληση που προσφέρει το Silverstone: Ο καιρός είναι ευμετάβλητος και μπορεί να συναντήσεις από λαμπρό ήλιο ως βαριά βροχή.Πέρυσι ο νικητής υιοθέτησε στρατηγική δυο αλλαγών: Η πρώτη έγινε υπό καθεστώς κόκκινης σημαίας που υιοθετήθηκε μετά τη σύγκρουση των Lewis Hamilton, Max Verstappen.

Σχεδόν όλοι οι οδηγοί συμπλήρωσαν δυο μέρη αγώνα με τη μέση γόμα και ένα τελευταίο μέρος με τη σκληρή γόμα. Φέτος οι γόμες και οι σκελετοί είναι τελείως διαφορετικές. Δεν υπάρχει κατατακτήριος αγώνας, αυτό είχε παίξει ρόλο στην περσινή στρατηγική.

