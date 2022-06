Formula 1-Baku: Τα ελαστικά της Pirelli στις ευθείες

Για την μοναδική διαδρομή εντός πόλης στο Baku, που συνδυάζει την πολυπλοκότητα του Μονακό με τις ταχύτητες της Monza η Pirelli επέλεξε τις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της: η C3 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση, και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι η ίδια επιλογή με πέρυσι για το Αζερμπαϊτζάν – μολονότι οι γόμες και οι σκελετοί είναι τελείως διαφορετικοί το 2022.

Το Baku είναι μια διαδρομή εντός πόλης με ξεχωριστή προσωπικότητα. Συνδυάζει γρήγορες ευθείες με μερικά πολύ στενά και τεχνικά κομμάτια ειδικά γύρω από την διάσημη στροφή 9 στο κέντρο της παλιάς πόλης. Σε αντίθεση με τις μέγιστες κλίσεις στις πτέρυγες στο Monaco, οι ομάδες στο Baku υιοθετούν μέσες κλίσεις: Αυτό ισορροπεί την απαίτηση για πρόσφυση στις αργές στροφές αλλά και την ανάγκη για υψηλή τελική ταχύτητα στις μεγάλες ευθείες ώστε να πραγματοποιούνται προσπεράσματα. Πίσω στο 2016 ο Valtteri Bottas – τότε οδηγούσε για τη Williams – έφτασε τα 378km/h (φυσικά με ελαστικά Pirelli): πρόκειται για ανεπίσημο ρεκόρ της F1 που κρατά ως σήμερα.

Ο καιρός μπορεί να είναι ζεστός, με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς Κελσίου και το σφιχτό σύμπλεγμα κτιρίων περιμετρικά της διαδρομής έχει ως αποτέλεσμα να εναλλάσσονται περιοχές με φως και σκιά. Ανάλογες διακυμάνσεις παρατηρούνται και στη θερμοκρασία οδοστρώματος σε όλο το γύρο.

Πέρυσι η στρατηγική του νικητή ήταν μιας αλλαγής (μολονότι ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία στο τέλος). Σ’ αυτή την περίπτωση η επιλεγείσα στρατηγική ήταν από μαλακή σε σκληρή με τη μαλακή γόμα να επιλέγεται εκ νέου για το σπριντ των τριών τελευταίων γύρων μέχρι την καρό σημαία. Ωστόσο έχει καταργηθεί η υποχρέωση να εκκινήσεις στον αγώνα με το σετ που έκανες τον ταχύτερο γύρο στο Q2 οπότε μπορεί η στρατηγική να διαφέρει φέτος.

