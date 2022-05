Pirelli: «Η ζωή είναι σκληρή» στην Formula 1

Η Pirelli φέρνει τα πιο σκληρά ελαστικά από τη γκάμα του 2022 στον αγώνα που είναι χορηγός ονόματος. Η C1 γόμα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C2 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C3 η P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι μια επιλογή ξεκάθαρη, όπως και πέρυσι, παρότι έχουμε νέα γενιά ελαστικών. Οι απαιτήσεις της πίστας στη Βαρκελώνη είναι γνωστές από τις δοκιμές εξέλιξης και τους προηγούμενους αγώνες. Η παρατεταμένη στροφή 3 όπως και η στροφή 9 αλλά και όλες οι άλλες στροφές προκαλούν υψηλά ενεργειακά φορτία στα ελαστικά.

Οι ομάδες βρίσκονταν στη Βαρκελώνη το Φεβρουάριο, πριν 3 μήνες, για χειμερινές δοκιμές. Παραταύτα από τότε υπάρχουν τρεις σημαντικές διαφορές που πρέπει να ληφθούν υπόψη: Πρωτίστως, οι ομάδες επικεντρώθηκαν τότε στις μεσαίες γόμες της γκάμας και όχι στη σκληρή. Δευτερευόντως έκανε πολύ περισσότερο κρύο και επιπλέον τα νέα μονοθέσια ήταν με βασικές προδιαγραφές χωρίς εξέλιξη. Από τότε η απόδοσή τους έχει βελτιωθεί σημαντικά και έχει ενδιαφέρον να δούμε πόση ακόμη βελτίωση θα γίνει με τις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις.

Καθότι η πίστα της Βαρκελώνης χρησιμοποιείται συνέχεια δεν θα δούμε θεαματική βελτίωση του κρατήματος της αγωνιστικής γραμμής εντός του τριημέρου, παρότι υπάρχει φορτωμένο πρόγραμμα από αγώνες υποστήριξης. Όσον αφορά στις συνθήκες, ζέστη και ξηρασία θα προσθέσουν στις απαιτήσεις που τίθενται στα ελαστικά. Η πίστα δεν έχει αλλάξει από πέρυσι, απλά η στροφή 10 έχει τροποποιηθεί λίγο, αυξάνοντας ελάχιστα το συνολικό μήκος γύρου.

Πέρυσι ο νικητής ακολούθησε στρατηγική δυο αλλαγών, αυτή είναι η κλασσική προσέγγιση στη Βαρκελώνη. Ο οδηγός της Mercedes Lewis Hamilton, πήρε τη νίκη εκκινώντας από την pole με στρατηγική μαλακής/μέσης/μέσης γόμας. Η τακτική μαλακή/μέση/μαλακή γόμα υιοθετήθηκε από τους οδηγούς που τερμάτισαν από την 2η ως την 8η θέση.

