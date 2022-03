Kia EV6: Σαρώνει τα βραβεία

Λίγες ημέρες αφότου στέφθηκε Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022, το πολυβραβευμένο Kia EV6 κέρδισε τη συνολική νίκη στα περίφημα βραβεία σχεδίασης Red Dot 2022. Η 50μελής κριτική επιτροπή ειδικών του διάσημου διεθνούς διαγωνισμού σχεδίασης απένειμε στο EV6 το βραβείο «Red Dot: Best of the Best» για τον πρωτοποριακό και καινοτόμο σχεδιασμό του. Το πλήρως ηλεκτρικό crossover ανακηρύχθηκε επίσης νικητής στην κατηγορίας Red Dot: «Καινοτόμα Προϊόντα».

Το EV6 είναι επίσης το πρώτο Kia που βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP) της εταιρείας. Αυτή η καινοτόμος πλατφόρμα έδωσε τη δυνατότητα στο EV6 να προσφέρει έναν από τους πιο ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους στην κατηγορία του, αυτονομία έως και 528 km και τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 800 volt που επιτρέπει στο όχημα να φορτίζεται από 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά.



Το Kia EV6 γνώρισε εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του πέρυσι. Εκτός από τα βραβεία Red Dot και European Car of the Year 2022, το ηλεκτρικό crossover κέρδισε επίσης το "Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022" στην κατηγορία Premium, το "Irish Car of the Year 2022", το "What Car? Car of the Year 2022 στο Ηνωμένο Βασίλειο »,το «Crossover of the Year» στα TopGear.com Awards 2021 και στα εναρκτήρια Βραβεία, το «Best Cars of the Year» 2021/22.





