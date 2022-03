Ford: Έρχονται επτά νέα ηλεκτρικά μοντέλα 

Η Ford πρόκειται να παρουσιάσει τρία νέα ηλεκτρικά επιβατικά και τέσσερα νέα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη μέχρι το 2024 και σχεδιάζει να πουλάει πάνω από 600.000 EVs στην περιοχή μέχρι το 2026.· Η ηλεκτρική επέλαση στην Ευρώπη υποστηρίζει την επιτάχυνση του σχεδίου Ford+ και τον παγκόσμιο στόχο της εταιρείας για ετήσια παραγωγή άνω των 2 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 2026 και προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT της τάξης του 10% μέχρι το 2026



Η προγραμματισμένη παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Κολωνία (Γερμανία) αναμένεται τώρα να φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια οχήματα μέσα σε έξι χρόνια, με συνολική προϊοντική επένδυση ύψους 2 δις δολαρίων Επιπρόσθετα, η Ford υπέγραψε ένα μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) με την SK On Co., Ltd. και την Koç Holding με σκοπό τη δημιουργία στην Τουρκία μιας από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μπαταριών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη



Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικών και επαγγελματικών οχημάτων, με την Ford Otosan JV να αναλαμβάνει την ιδιοκτησία των δραστηριοτήτων παραγωγής της Ford στη Ρουμανία, η οποία υπόκειται σε διαδικασίες έγκρισης και διαβούλευσης. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες στο σύνολό τους θα βοηθήσουν τη Ford στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων για όλα τα οχήματα που θα πωλούνται και ανθρακική ουδετερότητα σε όλο το Ευρωπαϊκό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών logistics και των προμηθευτών της μέχρι το 2035

